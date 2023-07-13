Просто посмажте та закрийте у банки: такі лисички з’їдять ще до перших морозів

Найпростіший спосіб замаринувати гриби на зиму

Гриби лисички не лише смачні, а й безпечні – вони сприяють виведенню радіонуклідів із організму. Крім того, гриби допомагають при запальних захворюваннях і навіть мають протипухлинну та імуностимулюючу дію. Їх можна дуже смачно готувати, додати в картоплю, смачно смажити, варити та дуже консервувати.

Сьогодні ми разом із "Школою життя" пропонуємо приготувати лисички на зиму. Простий рецепт принесе задоволення не тільки вам, а й вашим близьким: вам сподобається легкий спосіб маринування, а рідним їх смак.

Як приготувати лисички на зиму.

Як тільки зібрані гриби очищаємо від лісового сміття, заливаємо холодною водою та добре промиваємо. Кладемо в друшляк, щоб стекла вода.

Великі гриби нарізаємо. Маленькі гриби залишаємо цілком.

У глибоку сковороду наливаємо олію. Кладемо підготовлені лисички. Починаємо смажити на невеликому вогні, іноді помішуючи.

Коли вся вода википить, додаємо шматочок вершкового масла — так гриби будуть смачніші. Солимо, перчимо та смажимо гриби до золотистого кольору.

Готові гриби швидко укладаємо у стерилізовані скляні банки, зверху наливаємо шар олії. Закриваємо банки прокип’яченими кришками. Коли банки охолонуть, ставимо їх у холодильник і зберігаємо до потрібного часу.

Такі гриби взимку можна подавати з улюбленою картоплею. Вам потрібно лише посмажити картоплю та відкрити баночку маринованих лисичок.