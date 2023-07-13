Просто пожарьте и закройте в банки: такие лисички съедят еще до первых морозов

Простейший способ замариновать грибы на зиму

Грибы лисички не только вкусны, но и безопасны – они способствуют выведению радионуклидов из организма. Кроме того, грибы помогают при воспалительных заболеваниях и даже оказывают противоопухолевое и иммуностимулирующее действие. Их можно очень вкусно готовить, добавить в картофель, вкусно жарить, варить и очень консервировать.

Сегодня мы вместе со "Школою життя" предлагаем приготовить лисички на зиму. Простой рецепт доставит удовольствие не только вам, но и вашим близким: вам понравится легкий способ маринования, а родным – их вкус.

Как приготовить лисички на зиму

Как только собранные грибы очищаем от лесного мусора, заливаем холодной водой и хорошо промываем. Кладем в дуршлаг, чтобы стекла вода.

Большие грибы нарезаем. Маленькие грибы оставляем целиком.

В глубокую сковороду наливаем растительное масло. Кладем подготовленные лисички. Начинаем жарить на небольшом огне, иногда помешивая.

Когда вся вода выкипит, добавляем кусочек сливочного масла – так грибы будут вкуснее. Солим, перчим и жарим грибы до золотистого цвета.

Готовые грибы быстро укладываем в стерилизованные стеклянные банки, сверху наливаем слой растительного масла. Закрываем банки прокипяченными крышками. Когда банки остынут, ставим их в холодильник и храним до нужного времени.

Такие грибы зимой можно подавать с любимым картофелем. Вам нужно только пожарить картофель и открыть баночку маринованных лисичек.