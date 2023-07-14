Українська закуска з півкіло грудинки та жмені цибулиння: ця страва дасть фору всім ковбасам
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Закуска сподобається всій родині
Українські страви – це не лише класичний червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й свиняча грудинка в лушпинні цибулі – гарантуємо, так м’ясо ви ще не куштували!
Ароматна свиняча грудинка в лушпинні від цибулі за рецептом Ріканте Сooking дуже проста в приготуванні, проте виходить просто приголомшливе блюдо! Таке м’ясо своїм смаком та пряністю дасть фору будь-яким купленим ковбасним виробам.
Як приготувати свинячу грудинку в цибулинному лушпинні
Інгредієнти:
- 1,5 кг свинячої грудинки, порізаної на шматки по 0,5 кг;
- 2 великі жмені лушпиння цибулі з 10-15 цибулин, промитих під холодною проточною водою;
- 2 л води;
- 150 г солі;
- 30 г цукру;
- 1 ч. л. коріандр;
- 1 ч. л. чорного перцю горошком;
- 1 лавровий лист;
- 2 шт. гвоздики;
- 1/2 ч. л. запашного перцю горошком;
- 2 зубці часнику, нарізаних пластинками
Для обвалення:
- 1 ч. л. меленого коріандру;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю;
- 2 ч. л. гранульованого часнику;
- 1 ч. л. меленої паприки.
Спосіб приготування:
- Воду, сіль, цукор, цибулю, спеції та часник помістити у велику каструлю і довести до кипіння.
- Покласти грудинку в ту ж каструлю, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити 15 хвилин без кришки.
- Каструлю з грудинкою зняти з вогню, накрити кришкою і залишити на 8-12 годин. Наступного дня грудинку дістати та обтерти від залишків лушпиння цибулі.
- Спеції для натирання змішайте разом у глибокій мисці. Щедро натерти ними кожен шматок грудинки.
- Окремо загорнути кожен у фольгу і поставити ще на 24 години в холодильник. Грудинка готова, можна подавати на стіл.
Зберігати готову грудинку до 10 днів у холодильнику, загорнутій у фольгу, або 4 місяці у морозильній камері. Якщо з холодильником трапилися якісь проблеми, можна зберігати таке м’ясо за допомогою кількох робочих способів.