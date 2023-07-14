Українська закуска з півкіло грудинки та жмені цибулиння: ця страва дасть фору всім ковбасам

Закуска сподобається всій родині

Українські страви – це не лише класичний червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й свиняча грудинка в лушпинні цибулі – гарантуємо, так м’ясо ви ще не куштували!

Ароматна свиняча грудинка в лушпинні від цибулі за рецептом Ріканте Сooking дуже проста в приготуванні, проте виходить просто приголомшливе блюдо! Таке м’ясо своїм смаком та пряністю дасть фору будь-яким купленим ковбасним виробам.

Як приготувати свинячу грудинку в цибулинному лушпинні

Інгредієнти:

1,5 кг свинячої грудинки, порізаної на шматки по 0,5 кг;

2 великі жмені лушпиння цибулі з 10-15 цибулин, промитих під холодною проточною водою;

2 л води;

150 г солі;

30 г цукру;

1 ч. л. коріандр;

1 ч. л. чорного перцю горошком;

1 лавровий лист;

2 шт. гвоздики;

1/2 ч. л. запашного перцю горошком;

2 зубці часнику, нарізаних пластинками

Для обвалення:

1 ч. л. меленого коріандру;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

2 ч. л. гранульованого часнику;

1 ч. л. меленої паприки.

Спосіб приготування:

Воду, сіль, цукор, цибулю, спеції та часник помістити у велику каструлю і довести до кипіння. Покласти грудинку в ту ж каструлю, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити 15 хвилин без кришки. Каструлю з грудинкою зняти з вогню, накрити кришкою і залишити на 8-12 годин. Наступного дня грудинку дістати та обтерти від залишків лушпиння цибулі. Спеції для натирання змішайте разом у глибокій мисці. Щедро натерти ними кожен шматок грудинки. Окремо загорнути кожен у фольгу і поставити ще на 24 години в холодильник. Грудинка готова, можна подавати на стіл.

Зберігати готову грудинку до 10 днів у холодильнику, загорнутій у фольгу, або 4 місяці у морозильній камері. Якщо з холодильником трапилися якісь проблеми, можна зберігати таке м’ясо за допомогою кількох робочих способів.