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Українська закуска з півкіло грудинки та жмені цибулиння: ця страва дасть фору всім ковбасам

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Українська кулінарна класика — ароматна свиняча грудинка в цибулинному лушпинні
Українська кулінарна класика — ароматна свиняча грудинка в цибулинному лушпинні. Фото Depositphotos

Закуска сподобається всій родині

Українські страви – це не лише класичний червоний борщ та полтавські вареники. Це ще й свиняча грудинка в лушпинні цибулі – гарантуємо, так м’ясо ви ще не куштували!

Ароматна свиняча грудинка в лушпинні від цибулі за рецептом Ріканте Сooking дуже проста в приготуванні, проте виходить просто приголомшливе блюдо! Таке м’ясо своїм смаком та пряністю дасть фору будь-яким купленим ковбасним виробам.

Як приготувати свинячу грудинку в цибулинному лушпинні

Інгредієнти:

  • 1,5 кг свинячої грудинки, порізаної на шматки по 0,5 кг;
  • 2 великі жмені лушпиння цибулі з 10-15 цибулин, промитих під холодною проточною водою;
  • 2 л води;
  • 150 г солі;
  • 30 г цукру;
  • 1 ч. л. коріандр;
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком;
  • 1 лавровий лист;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 1/2 ч. л. запашного перцю горошком;
  • 2 зубці часнику, нарізаних пластинками

Для обвалення:

  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю;
  • 2 ч. л. гранульованого часнику;
  • 1 ч. л. меленої паприки.

Спосіб приготування:

  1. Воду, сіль, цукор, цибулю, спеції та часник помістити у велику каструлю і довести до кипіння.
  2. Покласти грудинку в ту ж каструлю, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити 15 хвилин без кришки.
  3. Каструлю з грудинкою зняти з вогню, накрити кришкою і залишити на 8-12 годин. Наступного дня грудинку дістати та обтерти від залишків лушпиння цибулі.
  4. Спеції для натирання змішайте разом у глибокій мисці. Щедро натерти ними кожен шматок грудинки.
  5. Окремо загорнути кожен у фольгу і поставити ще на 24 години в холодильник. Грудинка готова, можна подавати на стіл.

Зберігати готову грудинку до 10 днів у холодильнику, загорнутій у фольгу, або 4 місяці у морозильній камері. Якщо з холодильником трапилися якісь проблеми, можна зберігати таке м’ясо за допомогою кількох робочих способів.

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#Рецепт #Свинина #Готуємо вдома