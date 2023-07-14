Украинская закуска из полкило грудинки и горсти луковой шелухи: это блюдо даст фору всем колбасам
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Закуска придется по вкусу всей семье
Украинские блюда – это не только классический красный борщ и полтавские вареники. Это еще и свиная грудинка в луковичной шелухе – гарантируем, так мясо вы еще не пробовали!
Ароматная свиная грудинка в шелухе от лука по рецепту Рicante Сooking очень проста в приготовлении, однако выходят просто потрясающее блюдо! Такое мясо своим вкусом и пряностью даст фору любым купленным колбасным изделиям.
Как приготовить свиную грудинку в луковичной шелухе
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиной грудинки, изрезанной на куски по 0,5 кг;
- 2 большие горсти луковой шелухи из 10-15 луковиц, промытых под холодной проточной водой;
- 2 л воды;
- 150 г соли;
- 30 г сахара;
- 1 ч. л. кориандр;
- 1 ч. л. черного перца горошком;
- 1 лавровый лист;
- 2 шт. гвоздики;
- 1/2 ч.л. душистого перца горошком;
- 2 зубца чеснока, нарезанных пластинками
Для обваливания:
- 1 ч.л. молотого кориандра;
- 1 ч.л. черного молотого перца;
- 2 ч.л. гранулированного чеснока;
- 1 ч.л. молотой паприки.
Способ приготовления:
- Воду, соль, сахар, лук, специи и чеснок поместить в большую кастрюлю и довести до кипения.
- Положить грудинку в эту же кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, варить 15 минут без крышки.
- Кастрюлю с грудинкой снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 8-12 часов. На следующий день грудинку достать и обтереть от остатков луковой шелухи.
- Специи для натирки смешайте вместе в глубокой миске. Щедро натереть ими каждый кусок грудинки.
- Отдельно каждый завернуть в фольгу и поставить еще на 24 часа в холодильник. Грудинка готова, можно подавать на стол.
Хранить готовую грудинку до 10 дней в холодильнике, завернутой в фольгу, или 4 месяца в морозильной камере. Если с холодильником случились какие-то проблемы, можно хранить такое мясо с помощью нескольких рабочих способов.