Украинская закуска из полкило грудинки и горсти луковой шелухи: это блюдо даст фору всем колбасам

Закуска придется по вкусу всей семье

Украинские блюда – это не только классический красный борщ и полтавские вареники. Это еще и свиная грудинка в луковичной шелухе – гарантируем, так мясо вы еще не пробовали!

Ароматная свиная грудинка в шелухе от лука по рецепту Рicante Сooking очень проста в приготовлении, однако выходят просто потрясающее блюдо! Такое мясо своим вкусом и пряностью даст фору любым купленным колбасным изделиям.

Как приготовить свиную грудинку в луковичной шелухе

Ингредиенты:

1,5 кг свиной грудинки, изрезанной на куски по 0,5 кг;

2 большие горсти луковой шелухи из 10-15 луковиц, промытых под холодной проточной водой;

2 л воды;

150 г соли;

30 г сахара;

1 ч. л. кориандр;

1 ч. л. черного перца горошком;

1 лавровый лист;

2 шт. гвоздики;

1/2 ч.л. душистого перца горошком;

2 зубца чеснока, нарезанных пластинками

Для обваливания:

1 ч.л. молотого кориандра;

1 ч.л. черного молотого перца;

2 ч.л. гранулированного чеснока;

1 ч.л. молотой паприки.

Способ приготовления:

Воду, соль, сахар, лук, специи и чеснок поместить в большую кастрюлю и довести до кипения. Положить грудинку в эту же кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, варить 15 минут без крышки. Кастрюлю с грудинкой снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 8-12 часов. На следующий день грудинку достать и обтереть от остатков луковой шелухи. Специи для натирки смешайте вместе в глубокой миске. Щедро натереть ими каждый кусок грудинки. Отдельно каждый завернуть в фольгу и поставить еще на 24 часа в холодильник. Грудинка готова, можно подавать на стол.

Хранить готовую грудинку до 10 дней в холодильнике, завернутой в фольгу, или 4 месяца в морозильной камере. Если с холодильником случились какие-то проблемы, можно хранить такое мясо с помощью нескольких рабочих способов.