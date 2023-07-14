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Украинская закуска из полкило грудинки и горсти луковой шелухи: это блюдо даст фору всем колбасам

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Украинская кулинарная классика - ароматная свиная грудинка в луковичной шелухе
Украинская кулинарная классика - ароматная свиная грудинка в луковичной шелухе. Фото Depositphotos

Закуска придется по вкусу всей семье

Украинские блюда – это не только классический красный борщ и полтавские вареники. Это еще и свиная грудинка в луковичной шелухе – гарантируем, так мясо вы еще не пробовали!

Ароматная свиная грудинка в шелухе от лука по рецепту Рicante Сooking очень проста в приготовлении, однако выходят просто потрясающее блюдо! Такое мясо своим вкусом и пряностью даст фору любым купленным колбасным изделиям.

Как приготовить свиную грудинку в луковичной шелухе

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной грудинки, изрезанной на куски по 0,5 кг;
  • 2 большие горсти луковой шелухи из 10-15 луковиц, промытых под холодной проточной водой;
  • 2 л воды;
  • 150 г соли;
  • 30 г сахара;
  • 1 ч. л. кориандр;
  • 1 ч. л. черного перца горошком;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 1/2 ч.л. душистого перца горошком;
  • 2 зубца чеснока, нарезанных пластинками

Для обваливания:

  • 1 ч.л. молотого кориандра;
  • 1 ч.л. черного молотого перца;
  • 2 ч.л. гранулированного чеснока;
  • 1 ч.л. молотой паприки.

Способ приготовления:

  1. Воду, соль, сахар, лук, специи и чеснок поместить в большую кастрюлю и довести до кипения.
  2. Положить грудинку в эту же кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, варить 15 минут без крышки.
  3. Кастрюлю с грудинкой снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 8-12 часов. На следующий день грудинку достать и обтереть от остатков луковой шелухи.
  4. Специи для натирки смешайте вместе в глубокой миске. Щедро натереть ими каждый кусок грудинки.
  5. Отдельно каждый завернуть в фольгу и поставить еще на 24 часа в холодильник. Грудинка готова, можно подавать на стол.

Хранить готовую грудинку до 10 дней в холодильнике, завернутой в фольгу, или 4 месяца в морозильной камере. Если с холодильником случились какие-то проблемы, можно хранить такое мясо с помощью нескольких рабочих способов.

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