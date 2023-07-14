Ситна вечеря за півгодини: від такої риби у омлеті ніхто не відмовиться
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Незвичайне приготування класичної страви
Смажена риба – страва, яка є доречною на будь-якому столі: і на святковому, і під час сімейної вечері. Звісно, у світі є тисячі рецептів приготування риби різних сортів, але сьогодні ми приготуємо дещо незвичайне.
Риба в омлеті з сиром за рецептом "Їсти" — чудовий варіант легкої, але неймовірно смачної вечері. Така проста у приготуванні страва виходить соковитим і підійде до будь-якого гарніру або може подаватись самостійно. Спробуємо?
Як приготувати рибу в омлеті
Інгредієнти:
- 500 г філе будь-якої риби;
- 5 курячих яєць;
- 1 склянка молока;
- 100 г твердого сиру;
- сіль, перець на свій смак;
- вершкове масло для змащування.
Спосіб приготування:
- Філе риби необхідно порізати на шматочки, посолити, поперчити, залишити на 10 хвилин відпочити.
- Сир потерти на великій тертці.
- Збити міксером яйця, додати молоко, посолити на свій смак.
- Глибокий посуд для запікання змастити вершковим маслом|мастилом|, викласти шматочки риби, залити омлетом.
- Потрібно поставити страву в гарячу духовку і запікати 20 хвилин при середній температурі.
- Дістати з духовки омлет, посипати сиром і повернути до духовки ще на 10 хвилин.
Готову рибу в омлеті необхідно викласти на широку тарілку, прикрасити зеленню та подавати з вітамінним салатом. Смачного!