Ситна вечеря за півгодини: від такої риби у омлеті ніхто не відмовиться

Незвичайне приготування класичної страви

Смажена риба – страва, яка є доречною на будь-якому столі: і на святковому, і під час сімейної вечері. Звісно, у світі є тисячі рецептів приготування риби різних сортів, але сьогодні ми приготуємо дещо незвичайне.

Риба в омлеті з сиром за рецептом "Їсти" — чудовий варіант легкої, але неймовірно смачної вечері. Така проста у приготуванні страва виходить соковитим і підійде до будь-якого гарніру або може подаватись самостійно. Спробуємо?

Як приготувати рибу в омлеті

Інгредієнти:

500 г філе будь-якої риби;

5 курячих яєць;

1 склянка молока;

100 г твердого сиру;

сіль, перець на свій смак;

вершкове масло для змащування.

Спосіб приготування:

Філе риби необхідно порізати на шматочки, посолити, поперчити, залишити на 10 хвилин відпочити. Сир потерти на великій тертці. Збити міксером яйця, додати молоко, посолити на свій смак. Глибокий посуд для запікання змастити вершковим маслом|мастилом|, викласти шматочки риби, залити омлетом. Потрібно поставити страву в гарячу духовку і запікати 20 хвилин при середній температурі. Дістати з духовки омлет, посипати сиром і повернути до духовки ще на 10 хвилин.

Готову рибу в омлеті необхідно викласти на широку тарілку, прикрасити зеленню та подавати з вітамінним салатом. Смачного!