Жодної картоплі: 10 хвилин — і фруктові деруни готові
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Такі деруни не додадуть вашій талії зайвих сантиметрів.
Приголомшливий смак дерунів знайомий нам з дитинства. Ми звикли, що це картопляні млинці, обсмажені у маслі. Ніжні всередині, з хрусткою скоринкою зовні, деруни здатні спокусити кожного. А що, якщо картоплю у цій страві замінити, скажімо, яблуками?
"Це Смак" стверджує, що такі фруктові деруни готуються швидше за картопляні. Терти яблука набагато легше, ніж картоплю, та й чистити їх необов’язково. Якщо яблука дуже соковиті, можна додати трохи більше борошна: тісто на сковороді не порветься і вироби не пристануть.
Як приготувати яблучні деруни
Інгредієнти на 2 порції:
- яблуко – 2 шт.;
- ванільний цукор – 10 г;
- яйце – 1 шт.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- пшеничне борошно — 60-100 г;
- сіль — 1 щіпка.
Спосіб приготування:
- Яблука натріть на тертці з дрібними отворами. Відразу влийте лимонний сік і перемішайте, щоб не потемніла м'якоть.
- Додайте ванільний та звичайний цукор, яйце, сіль та борошно. Ретельно перемішайте масу.
- Обсмажуйте деруни з обох боків на середньому вогні до красивого золотистого кольору. Готові яблучні оладки викладайте на тарілку, застелену паперовими рушниками.
Подавайте деруни з рідким медом, сметаною чи улюбленим варенням та насолоджуйтесь. Смачного!