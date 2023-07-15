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Жодної картоплі: 10 хвилин — і фруктові деруни готові

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматні, ніжні фруктові деруни
Ароматні, ніжні фруктові деруни. Фото cesmak.info

Такі деруни не додадуть вашій талії зайвих сантиметрів.

Приголомшливий смак дерунів знайомий нам з дитинства. Ми звикли, що це картопляні млинці, обсмажені у маслі. Ніжні всередині, з хрусткою скоринкою зовні, деруни здатні спокусити кожного. А що, якщо картоплю у цій страві замінити, скажімо, яблуками?

"Це Смак" стверджує, що такі фруктові деруни готуються швидше за картопляні. Терти яблука набагато легше, ніж картоплю, та й чистити їх необов’язково. Якщо яблука дуже соковиті, можна додати трохи більше борошна: тісто на сковороді не порветься і вироби не пристануть.

Як приготувати яблучні деруни

Інгредієнти на 2 порції:

  • яблуко – 2 шт.;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • пшеничне борошно — 60-100 г;
  • сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Яблука натріть на тертці з дрібними отворами. Відразу влийте лимонний сік і перемішайте, щоб не потемніла м'якоть.
  2. Додайте ванільний та звичайний цукор, яйце, сіль та борошно. Ретельно перемішайте масу.
  3. Обсмажуйте деруни з обох боків на середньому вогні до красивого золотистого кольору. Готові яблучні оладки викладайте на тарілку, застелену паперовими рушниками.

Подавайте деруни з рідким медом, сметаною чи улюбленим варенням та насолоджуйтесь. Смачного!

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