Жодної картоплі: 10 хвилин — і фруктові деруни готові

Такі деруни не додадуть вашій талії зайвих сантиметрів.

Приголомшливий смак дерунів знайомий нам з дитинства. Ми звикли, що це картопляні млинці, обсмажені у маслі. Ніжні всередині, з хрусткою скоринкою зовні, деруни здатні спокусити кожного. А що, якщо картоплю у цій страві замінити, скажімо, яблуками?

"Це Смак" стверджує, що такі фруктові деруни готуються швидше за картопляні. Терти яблука набагато легше, ніж картоплю, та й чистити їх необов’язково. Якщо яблука дуже соковиті, можна додати трохи більше борошна: тісто на сковороді не порветься і вироби не пристануть.

Як приготувати яблучні деруни

Інгредієнти на 2 порції:

яблуко – 2 шт.;

ванільний цукор – 10 г;

яйце – 1 шт.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

пшеничне борошно — 60-100 г;

сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

Яблука натріть на тертці з дрібними отворами. Відразу влийте лимонний сік і перемішайте, щоб не потемніла м'якоть. Додайте ванільний та звичайний цукор, яйце, сіль та борошно. Ретельно перемішайте масу. Обсмажуйте деруни з обох боків на середньому вогні до красивого золотистого кольору. Готові яблучні оладки викладайте на тарілку, застелену паперовими рушниками.

Подавайте деруни з рідким медом, сметаною чи улюбленим варенням та насолоджуйтесь. Смачного!