Приємний післясмак із самого Парижа: м’ясний салат "Французький поцілунок" ви запам’ятаєте надовго

Французький шарм не лише у смаку, але навіть у назві

Франція – одна з найромантичніших країн світу. Французи великі гурмани, а страви французької кухні важко назвати звичайними. Навіть прості салати відрізняються неймовірним шармом.

Салат "Французький поцілунок" за рецептом "Це Смак" ви не забудете ніколи. Легка та ніжна закуска подарує вам неймовірні відчуття і ви повертатиметеся до цього рецепту знову і знову.

Як приготувати салат "Французький поцілунок".

Інгредієнти на 4 порції:

яловича вирізка — 300 г;

цибуля – 1 шт.;

помідор – 3 шт.;

твердий сир – 200 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет – 1 ст. л.;

вода – 200 мл;

чорний перець мелений, майонез – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яловичу вирізку нарізаємо соломкою та обсмажуємо на олії 7-8 хвилин на сильному вогні. У м’ясо додаємо сіль, перець та обсмажуємо ще кілька хвилин. За допомогою паперових рушників забираємо зайвий жир. Цибулю нарізаємо кубиками, в мисці змішуємо з 0,5 ч. л. солі, цукром та оцтом. Заливаємо окропом і залишаємо до охолодження. Залишаємо трохи сиру для посипання, а решту разом із помідорами нарізаємо кубиками. Зливаємо рідину з цибулі. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом. Викладаємо на тарілку та посипаємо дрібно натертим сиром.

Якщо ви приготуєте майонез вдома, смак салату стане ідеальним. Готуйте та їжте із задоволенням!