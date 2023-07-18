Дивовижний рецепт: найсмачніші мариновані персики готуються тільки так

Швидко готуються, але з’їдаються ще швидше

Літо — розпал урожаю ягід, фруктів та смачних плодів. Дозрівають персики і так хочеться зберегти літній смак та аромат соковитих, солодких персиків.

З Shuba це можливо. До речі, маринувати персики вигадали близько 300 років тому: вперше їхній рецепт був опублікований у книзі "Мистецтво кулінарії" наприкінці 1700-х років. Тоді страву приправляли різними поєднаннями гвоздики, мускатного горіха, імбиру, насіння гірчиці, перцю та часнику, але потім рецепт спростили. Ну що спробуємо такий незвичайний десерт?

Як приготувати мариновані персики

Інгредієнти на 10 порцій:

персики — 1800 г;

цукор — 4 ст.;

вода — 2 ст.;

оцет яблучний — 2 ст.;

гвоздика — 1 ст. л.;

імбир — 15 г;

кориця, палички — 6 шт.

Спосіб приготування:

У великій каструлі змішайте цукор, воду та оцет і нагрівайте на середньому вогні, поки цукор не розтане. Доведіть до кипіння. Поки суміш закипає, застроміть у кожен помитий персик близько шести зубчиків гвоздики. Коли рідина закипить, покладіть персики в каструлю і варіть 20 хвилин, часто перевертаючи. Зніміть з вогню і дайте персикам та сиропу охолонути протягом 5 хвилин. Потім розкладіть цілі персики, корицю та імбир по банках. Залийте сиропом консервовані персики у банках, закрийте банки та помістіть їх у холодильник. Після консервації персики готові вже за 24 години. Більше тривале маринування зробить їх смачнішими.

Мариновані персики добре поєднуються з домашнім морозивом, у вітамінних салатах зі свіжою рикотою та руколою, їх додають у піцу з часником та козячим сиром або прошуто. Нарізані персики мариновані подавайте разом з шинкою або легкими сирами.