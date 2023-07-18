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Удивительный рецепт: самые вкусные маринованные персики готовятся только так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычные маринованные персики
Необычные маринованные персики. Фото shuba.life

Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее

Лето — разгар урожая ягод, фруктов и вкусных плодов. Созревают персики и так хочется сохранить летний вкус и аромат сочных, сладких персиков.

С Shuba это возможно. Кстати, мариновать персики придумали около 300 лет назад: впервые их рецепт был опубликован в книге "Искусство кулинарии" в конце 1700-х годов. Тогда блюдо приправляли разными сочетаниями гвоздики, мускатного ореха, имбиря, семян горчицы, перца и чеснока, но потом рецепт упростили. Ну что, попробуем такой необычный десерт?

Как приготовить маринованные персики

Ингредиенты на 10 порций:

  • персики — 1800 г;
  • сахар — 4 ст.;
  • вода — 2 ст.;
  • уксус яблочный — 2 ст.;
  • гвоздика — 1 ст. л.;
  • имбирь — 15 г;
  • корица, палочки — 6 шт.

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле смешайте сахар, воду и уксус и нагревайте на среднем огне, пока сахар не растает. Доведите до кипения.
  2. Пока смесь закипает, воткните в каждый помытый персик около шести зубчиков гвоздики.
  3. Когда жидкость закипит, положите персики в кастрюлю и варите 20 минут часто переворачивая.
  4. Снимите с огня и дайте персикам и сиропу остыть в течение 5 минут. Затем разложите целые персики, корицу и имбирь по банкам.
  5. Залейте сиропом консервированные персики в банках, закройте банки и поместите их в холодильник.
  6. После консервации персики готовы уже через 24 часа. Более длительное маринование сделает их вкуснее.

Маринованные персики хорошо сочетаются с домашним мороженым, в витаминных салатах со свежей рикоттой и рукколой, их добавляют в пиццу с чесноком и козьим сыром или прошутто. Нарезанные маринованные персики подавайте вместе с ветчиной или легкими сырами.

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