Удивительный рецепт: самые вкусные маринованные персики готовятся только так
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Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее
Лето — разгар урожая ягод, фруктов и вкусных плодов. Созревают персики и так хочется сохранить летний вкус и аромат сочных, сладких персиков.
С Shuba это возможно. Кстати, мариновать персики придумали около 300 лет назад: впервые их рецепт был опубликован в книге "Искусство кулинарии" в конце 1700-х годов. Тогда блюдо приправляли разными сочетаниями гвоздики, мускатного ореха, имбиря, семян горчицы, перца и чеснока, но потом рецепт упростили. Ну что, попробуем такой необычный десерт?
Как приготовить маринованные персики
Ингредиенты на 10 порций:
- персики — 1800 г;
- сахар — 4 ст.;
- вода — 2 ст.;
- уксус яблочный — 2 ст.;
- гвоздика — 1 ст. л.;
- имбирь — 15 г;
- корица, палочки — 6 шт.
Способ приготовления:
- В большой кастрюле смешайте сахар, воду и уксус и нагревайте на среднем огне, пока сахар не растает. Доведите до кипения.
- Пока смесь закипает, воткните в каждый помытый персик около шести зубчиков гвоздики.
- Когда жидкость закипит, положите персики в кастрюлю и варите 20 минут часто переворачивая.
- Снимите с огня и дайте персикам и сиропу остыть в течение 5 минут. Затем разложите целые персики, корицу и имбирь по банкам.
- Залейте сиропом консервированные персики в банках, закройте банки и поместите их в холодильник.
- После консервации персики готовы уже через 24 часа. Более длительное маринование сделает их вкуснее.
Маринованные персики хорошо сочетаются с домашним мороженым, в витаминных салатах со свежей рикоттой и рукколой, их добавляют в пиццу с чесноком и козьим сыром или прошутто. Нарезанные маринованные персики подавайте вместе с ветчиной или легкими сырами.