Удивительный рецепт: самые вкусные маринованные персики готовятся только так

Быстро готовятся, но съедаются еще быстрее

Лето — разгар урожая ягод, фруктов и вкусных плодов. Созревают персики и так хочется сохранить летний вкус и аромат сочных, сладких персиков.

С Shuba это возможно. Кстати, мариновать персики придумали около 300 лет назад: впервые их рецепт был опубликован в книге "Искусство кулинарии" в конце 1700-х годов. Тогда блюдо приправляли разными сочетаниями гвоздики, мускатного ореха, имбиря, семян горчицы, перца и чеснока, но потом рецепт упростили. Ну что, попробуем такой необычный десерт?

Как приготовить маринованные персики

Ингредиенты на 10 порций:

персики — 1800 г;

сахар — 4 ст.;

вода — 2 ст.;

уксус яблочный — 2 ст.;

гвоздика — 1 ст. л.;

имбирь — 15 г;

корица, палочки — 6 шт.

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешайте сахар, воду и уксус и нагревайте на среднем огне, пока сахар не растает. Доведите до кипения. Пока смесь закипает, воткните в каждый помытый персик около шести зубчиков гвоздики. Когда жидкость закипит, положите персики в кастрюлю и варите 20 минут часто переворачивая. Снимите с огня и дайте персикам и сиропу остыть в течение 5 минут. Затем разложите целые персики, корицу и имбирь по банкам. Залейте сиропом консервированные персики в банках, закройте банки и поместите их в холодильник. После консервации персики готовы уже через 24 часа. Более длительное маринование сделает их вкуснее.

Маринованные персики хорошо сочетаются с домашним мороженым, в витаминных салатах со свежей рикоттой и рукколой, их добавляют в пиццу с чесноком и козьим сыром или прошутто. Нарезанные маринованные персики подавайте вместе с ветчиной или легкими сырами.