По-різному готували, а так ще ні: снідайте запіканкою із солодких сирних галушок
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Здивуйте близьких та рідних незвичайною стравою з підручних продуктів
Настає такий час, коли базові рецепти освоєні, улюблені — набридли, і хочеться приготувати щось новеньке. Запіканка із солодких галушок та сметани — це те, з чого можна почати кулінарні експерименти
У рецепті від Shuba вам потрібно наліпити галушки на основі сиру, перекласти їх у форму для запікання, залити сметанним соусом та запекти в духовці. Такий смачний та поживний сніданок можна доповнювати фруктами, горішками, маком чи іншими продуктами на ваш смак.
Як приготувати запіканку із солодких сирних галушок та сметани.
Інгредієнти на 2 порції:
- сир кисломолочний — 250 г;
- борошно пшеничне — 30 г;
- яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- цукор — 20 г;
- масло вершкове — 10 г;
- сіль — до свого смаку.
Для соусу:
- сметана — 100 г;
- цукор — 20 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- лимон, цедра, цукор ванільний — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти для галушок змішайте та замісіть тісто. Сформуйте з нього ковбаску і наріжте на галушки товщиною до 1 см. Викладіть їх у форму для запікання.
- Відокремте жовток від білка. Жовток змішайте з рештою інгредієнтів для соусу. Білок збийте з щіпкою солі до пишної маси і обережно, лопаткою, рухами знизу нагору, введіть в соус. Залийте галушки соусом і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Подавайте запіканку з галушок зі сметаною або улюбленим варенням. Смачного!