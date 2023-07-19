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По-різному готували, а так ще ні: снідайте запіканкою із солодких сирних галушок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запіканка із солодких галушок — гарна страва для початку кулінарних експериментів
Запіканка із солодких галушок — гарна страва для початку кулінарних експериментів. Фото shuba.life

Здивуйте близьких та рідних незвичайною стравою з підручних продуктів

Настає такий час, коли базові рецепти освоєні, улюблені — набридли, і хочеться приготувати щось новеньке. Запіканка із солодких галушок та сметани — це те, з чого можна почати кулінарні експерименти

У рецепті від Shuba вам потрібно наліпити галушки на основі сиру, перекласти їх у форму для запікання, залити сметанним соусом та запекти в духовці. Такий смачний та поживний сніданок можна доповнювати фруктами, горішками, маком чи іншими продуктами на ваш смак.

Як приготувати запіканку із солодких сирних галушок та сметани.

Інгредієнти на 2 порції:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • борошно пшеничне — 30 г;
  • яйце куряче, жовток — 1 шт.;
  • цукор — 20 г;
  • масло вершкове — 10 г;
  • сіль — до свого смаку.

Для соусу:

  • сметана — 100 г;
  • цукор — 20 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • лимон, цедра, цукор ванільний — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти для галушок змішайте та замісіть тісто. Сформуйте з нього ковбаску і наріжте на галушки товщиною до 1 см. Викладіть їх у форму для запікання.
  2. Відокремте жовток від білка. Жовток змішайте з рештою інгредієнтів для соусу. Білок збийте з щіпкою солі до пишної маси і обережно, лопаткою, рухами знизу нагору, введіть в соус. Залийте галушки соусом і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Подавайте запіканку з галушок зі сметаною або улюбленим варенням. Смачного!

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