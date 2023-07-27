Скільки не закриєте, все з’їсте: італійський соус за цим рецептом будете їсти ложками
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З цим соусом ви забудете дорогу до магазину
Італійська кухня — це не тільки смачна піца та ароматна паста. Це ще й велика кількість оригінальних соусів, які можна їсти з різними стравами. Серед усіх заправок ми вибрали рецепт однієї з найпоширеніших та універсальних – це італійський соус на зиму.
З таким соусом від "Бабусиних рецептів" ви ніколи тепер не купуватимете його в магазині. Відкривши в холодні зимові вечори баночку, ви будете насолоджуватися кожною ложкою.
Як приготувати італійський томатний соус
Інгредієнти:
- помідори – 5 кг;
- баклажани – 3 кг;
- сіль – 1 ст.
- цукор – 4 ст.
- оливкова олія – 200 мл;
- перець чорний мелений — 1 ст.
- коріандр мелений – 1 ст.л.;
- розмарин -? ст.л.;
- базилік сушений – 2 ст.
Спосіб приготування:
- Помідори нарізаємо невеликими шматочками, позбавляємося плодоніжок. Пропускаємо через м’ясорубку і варимо до закипання.
- Відрізаємо плодоніжки у баклажанів. Нарізаємо овочі пластинами. Пропускаємо через м’ясорубку, солимо та залишаємо в мисці на 20 хвилин.
- У розігріту сковороду з оливковою олією викладаємо баклажанну масу. Обсмажуємо, додаємо в каструлю до киплячих помідорів і перемішуємо. Солимо, додаємо цукор, перемішуємо та варимо 20 хвилин під кришкою на повільному вогні.
- Додаємо в масу спеції, перемішуємо та варимо під кришкою 5 хвилин.
- Викладаємо соус у гарячі стерилізовані банки, щільно закриваємо кришками.
Зберігати такий італійський соус потрібно лише у певних місцях. "Телеграф" раніше писав про найкращі місця у квартирі, де ваші закрутки стоятимуть аж до самої весни.