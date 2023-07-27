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Скільки не закриєте, все з’їсте: італійський соус за цим рецептом будете їсти ложками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Італійський соус — це вигідно та смачно
Італійський соус — це вигідно та смачно. Фото plyashka.com

З цим соусом ви забудете дорогу до магазину

Італійська кухня — це не тільки смачна піца та ароматна паста. Це ще й велика кількість оригінальних соусів, які можна їсти з різними стравами. Серед усіх заправок ми вибрали рецепт однієї з найпоширеніших та універсальних – це італійський соус на зиму.

З таким соусом від "Бабусиних рецептів" ви ніколи тепер не купуватимете його в магазині. Відкривши в холодні зимові вечори баночку, ви будете насолоджуватися кожною ложкою.

Як приготувати італійський томатний соус

Інгредієнти:

  • помідори – 5 кг;
  • баклажани – 3 кг;
  • сіль – 1 ст.
  • цукор – 4 ст.
  • оливкова олія – 200 мл;
  • перець чорний мелений — 1 ст.
  • коріандр мелений – 1 ст.л.;
  • розмарин -? ст.л.;
  • базилік сушений – 2 ст.

Спосіб приготування:

  1. Помідори нарізаємо невеликими шматочками, позбавляємося плодоніжок. Пропускаємо через м’ясорубку і варимо до закипання.
  2. Відрізаємо плодоніжки у баклажанів. Нарізаємо овочі пластинами. Пропускаємо через м’ясорубку, солимо та залишаємо в мисці на 20 хвилин.
  3. У розігріту сковороду з оливковою олією викладаємо баклажанну масу. Обсмажуємо, додаємо в каструлю до киплячих помідорів і перемішуємо. Солимо, додаємо цукор, перемішуємо та варимо 20 хвилин під кришкою на повільному вогні.
  4. Додаємо в масу спеції, перемішуємо та варимо під кришкою 5 хвилин.
  5. Викладаємо соус у гарячі стерилізовані банки, щільно закриваємо кришками.

Зберігати такий італійський соус потрібно лише у певних місцях. "Телеграф" раніше писав про найкращі місця у квартирі, де ваші закрутки стоятимуть аж до самої весни.

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#Рецепт #Соус #Готуємо вдома