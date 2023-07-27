Скільки не закриєте, все з’їсте: італійський соус за цим рецептом будете їсти ложками

З цим соусом ви забудете дорогу до магазину

Італійська кухня — це не тільки смачна піца та ароматна паста. Це ще й велика кількість оригінальних соусів, які можна їсти з різними стравами. Серед усіх заправок ми вибрали рецепт однієї з найпоширеніших та універсальних – це італійський соус на зиму.

З таким соусом від "Бабусиних рецептів" ви ніколи тепер не купуватимете його в магазині. Відкривши в холодні зимові вечори баночку, ви будете насолоджуватися кожною ложкою.

Як приготувати італійський томатний соус

Інгредієнти:

помідори – 5 кг;

баклажани – 3 кг;

сіль – 1 ст.

цукор – 4 ст.

оливкова олія – 200 мл;

перець чорний мелений — 1 ст.

коріандр мелений – 1 ст.л.;

розмарин -? ст.л.;

базилік сушений – 2 ст.

Спосіб приготування:

Помідори нарізаємо невеликими шматочками, позбавляємося плодоніжок. Пропускаємо через м’ясорубку і варимо до закипання. Відрізаємо плодоніжки у баклажанів. Нарізаємо овочі пластинами. Пропускаємо через м’ясорубку, солимо та залишаємо в мисці на 20 хвилин. У розігріту сковороду з оливковою олією викладаємо баклажанну масу. Обсмажуємо, додаємо в каструлю до киплячих помідорів і перемішуємо. Солимо, додаємо цукор, перемішуємо та варимо 20 хвилин під кришкою на повільному вогні. Додаємо в масу спеції, перемішуємо та варимо під кришкою 5 хвилин. Викладаємо соус у гарячі стерилізовані банки, щільно закриваємо кришками.

Зберігати такий італійський соус потрібно лише у певних місцях. "Телеграф" раніше писав про найкращі місця у квартирі, де ваші закрутки стоятимуть аж до самої весни.