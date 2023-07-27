Сколько не закроете, все съедите: итальянский соус по этому рецепту будете есть ложками
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С этим соусом вы забудете дорогу в магазин
Итальянская кухня – это не только вкусная пицца и ароматная паста. Это еще и большое количество оригинальных соусов, которые можно есть с разными блюдами. Среди всех заправок мы выбрали рецепт одной из самых распространенных и универсальных – это итальянский соус на зиму.
С таким соусом от "Бабусиніх рецептів" вы никогда теперь не будете покупать его в магазине. Открыв в холодные зимние вечера баночку, вы будете наслаждаться каждой ложкой.
Как приготовить итальянский томатный соус
Ингредиенты:
- помидоры – 5 кг;
- баклажаны – 3 кг;
- соль – 1 ст.л.;
- сахар – 4 ст.л.;
- оливковое масло – 200 мл;
- перец черный молотый – 1 ст.л.;
- кориандр молотый – 1 ст.л.;
- розмарин – ½ ст.л.;
- базилик сушеный – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Помидоры нарезаем небольшими кусочками, избавляемся от плодоножек. Пропускаем их через мясорубку и варим до закипания.
- Отрезаем плодоножки у баклажанов. Нарезаем овощи пластинами. Пропускаем через мясорубку, солим и оставляем в миске на 20 минут.
- В разогретую сковороду с оливковым маслом выкладываем баклажанную массу. Обжариваем, добавляем в кастрюлю к кипящим помидорам и перемешиваем. Солим, добавляем сахар, перемешиваем и варим 20 минут под крышкой на медленном огне.
- Добавляем в массу специи, перемешиваем и варим под крышкой 5 минут.
- Выкладываем соус в горячие стерилизованные банки, плотно закрываем крышками.
Хранить такой итальянский соус нужно только в определенных местах. "Телеграф" ранее писал о лучших местах в квартире, где ваши закрутки будут стоять вплоть до самой весны.