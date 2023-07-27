Сколько не закроете, все съедите: итальянский соус по этому рецепту будете есть ложками

С этим соусом вы забудете дорогу в магазин

Итальянская кухня – это не только вкусная пицца и ароматная паста. Это еще и большое количество оригинальных соусов, которые можно есть с разными блюдами. Среди всех заправок мы выбрали рецепт одной из самых распространенных и универсальных – это итальянский соус на зиму.

С таким соусом от "Бабусиніх рецептів" вы никогда теперь не будете покупать его в магазине. Открыв в холодные зимние вечера баночку, вы будете наслаждаться каждой ложкой.

Как приготовить итальянский томатный соус

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг;

баклажаны – 3 кг;

соль – 1 ст.л.;

сахар – 4 ст.л.;

оливковое масло – 200 мл;

перец черный молотый – 1 ст.л.;

кориандр молотый – 1 ст.л.;

розмарин – ½ ст.л.;

базилик сушеный – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Помидоры нарезаем небольшими кусочками, избавляемся от плодоножек. Пропускаем их через мясорубку и варим до закипания. Отрезаем плодоножки у баклажанов. Нарезаем овощи пластинами. Пропускаем через мясорубку, солим и оставляем в миске на 20 минут. В разогретую сковороду с оливковым маслом выкладываем баклажанную массу. Обжариваем, добавляем в кастрюлю к кипящим помидорам и перемешиваем. Солим, добавляем сахар, перемешиваем и варим 20 минут под крышкой на медленном огне. Добавляем в массу специи, перемешиваем и варим под крышкой 5 минут. Выкладываем соус в горячие стерилизованные банки, плотно закрываем крышками.

Хранить такой итальянский соус нужно только в определенных местах. "Телеграф" ранее писал о лучших местах в квартире, где ваши закрутки будут стоять вплоть до самой весны.