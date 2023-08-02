І до шашлику, і до бургера: як замаринувати цибулю, щоб вона була хрусткою і не гірчила

Тепер без цибулі ви не зможете уявити жодного пікніка!

Цибуля чудово доповнює будь-яку страву і додає їй пікантності та вишуканого аромату. Однак якщо ви додасте цей овоч у сирому вигляді, страва вийде неймовірно гіркою. Тому краще для приготування найсмачніших салатів, улюбленого оселедця, неймовірних бургерів або сендвічів краще його спочатку замаринувати.

Разом з "Главредом" розповімо, як приготувати настільки смачну цибулю, що вона захопить всіх. Цей рецепт — знахідка: він простий і швидкий, але стане чудовим інгредієнтом до будь-якої страви.

Як приготувати мариновану цибулю

Інгредієнти:

цибуля – 2-3 штуки;

сіль — 1/2 чайної ложки;

окріп – 1 склянка;

яблучний оцет – 1 столова ложка;

цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Для початку очистьте цибулю від лушпиння і наріжте його тоненькими кружальцями. Покладіть кружальця цибулі в глибоку місткість. Додайте до овочів цукор, сіль та яблучний оцет, все добре перемішайте. Залийте цибулю окропом і залиште її до повного остигання маринаду. Коли маринад охолоне, покладіть кільця цибулі на друшляк для того, щоб зайва рідина повністю стекла. Тепер цибулинні кружечки готові до вживання.

До речі, цибулю можна використовувати не лише у їжі. Приголомшливі властивості цього овочу стануть у пригоді й в побуті.