І до шашлику, і до бургера: як замаринувати цибулю, щоб вона була хрусткою і не гірчила
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Тепер без цибулі ви не зможете уявити жодного пікніка!
Цибуля чудово доповнює будь-яку страву і додає їй пікантності та вишуканого аромату. Однак якщо ви додасте цей овоч у сирому вигляді, страва вийде неймовірно гіркою. Тому краще для приготування найсмачніших салатів, улюбленого оселедця, неймовірних бургерів або сендвічів краще його спочатку замаринувати.
Разом з "Главредом" розповімо, як приготувати настільки смачну цибулю, що вона захопить всіх. Цей рецепт — знахідка: він простий і швидкий, але стане чудовим інгредієнтом до будь-якої страви.
Як приготувати мариновану цибулю
Інгредієнти:
- цибуля – 2-3 штуки;
- сіль — 1/2 чайної ложки;
- окріп – 1 склянка;
- яблучний оцет – 1 столова ложка;
- цукор – 1 чайна ложка.
Спосіб приготування:
- Для початку очистьте цибулю від лушпиння і наріжте його тоненькими кружальцями. Покладіть кружальця цибулі в глибоку місткість.
- Додайте до овочів цукор, сіль та яблучний оцет, все добре перемішайте. Залийте цибулю окропом і залиште її до повного остигання маринаду.
- Коли маринад охолоне, покладіть кільця цибулі на друшляк для того, щоб зайва рідина повністю стекла. Тепер цибулинні кружечки готові до вживання.
До речі, цибулю можна використовувати не лише у їжі. Приголомшливі властивості цього овочу стануть у пригоді й в побуті.