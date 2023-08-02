И к шашлыку, и к бургеру: как замариновать лук, чтобы он был хрустящим и не горчил
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Теперь без лука вы не сможете представить ни один пикник!
Лук прекрасно дополняет любое блюдо и добавляет ему пикантности и изысканного аромата. Однако если вы добавите этот овощ в сыром виде, он будет невероятно горчить. Поэтому лучше для приготовления вкуснейших салатов, любимой селедки, невероятных бургеров или сэндвичей лучше его сначала замариновать.
Вместе с "Главредом" расскажем, как приготовить настолько вкусный лук, что он восхитит абсолютно всех. Этот рецепт — находка: он простой и быстрый, но станет потрясающим ингредиентом к любому блюду.
Как приготовить маринованный лук
Ингредиенты:
- репчатый лук – 2-3 штуки;
- соль – 1/2 чайной ложки;
- кипяток – 1 стакан;
- яблочный уксус – 1 столовая ложка;
- сахар – 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
- Для начала очистите лук от шелухи и нарежьте его тоненькими кружочками. Положите кружочки лука в глубокую емкость.
- Добавьте к овощу сахар, соль и яблочный уксус, все хорошо перемешайте. Залейте лук кипятком и оставьте его до полного остывания маринада.
- Когда маринад остынет, положите луковые кольца на дуршлаг для того, чтобы лишняя жидкость полностью стекла. Теперь луковые кружочки готовы к употреблению.
Кстати, лук можно использовать не только в еде. Потрясающие свойства этого овоща пригодятся и в быту.