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И к шашлыку, и к бургеру: как замариновать лук, чтобы он был хрустящим и не горчил

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Если и мариновать лук, то только так!
Если и мариновать лук, то только так!. Фото radiotrek.rv.ua

Теперь без лука вы не сможете представить ни один пикник!

Лук прекрасно дополняет любое блюдо и добавляет ему пикантности и изысканного аромата. Однако если вы добавите этот овощ в сыром виде, он будет невероятно горчить. Поэтому лучше для приготовления вкуснейших салатов, любимой селедки, невероятных бургеров или сэндвичей лучше его сначала замариновать.

Вместе с "Главредом" расскажем, как приготовить настолько вкусный лук, что он восхитит абсолютно всех. Этот рецепт — находка: он простой и быстрый, но станет потрясающим ингредиентом к любому блюду.

Как приготовить маринованный лук

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 2-3 штуки;
  • соль – 1/2 чайной ложки;
  • кипяток – 1 стакан;
  • яблочный уксус – 1 столовая ложка;
  • сахар – 1 чайная ложка.

Способ приготовления:

  1. Для начала очистите лук от шелухи и нарежьте его тоненькими кружочками. Положите кружочки лука в глубокую емкость.
  2. Добавьте к овощу сахар, соль и яблочный уксус, все хорошо перемешайте. Залейте лук кипятком и оставьте его до полного остывания маринада.
  3. Когда маринад остынет, положите луковые кольца на дуршлаг для того, чтобы лишняя жидкость полностью стекла. Теперь луковые кружочки готовы к употреблению.

Кстати, лук можно использовать не только в еде. Потрясающие свойства этого овоща пригодятся и в быту.

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