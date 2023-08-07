Кожна баночка — як знахідка: цим зимовим салатом з помідорів та моркви ви не захочете ділитися ні з ким

Чудова заготівля з простих продуктів

Літо — сезон улюблених огірків та помідорів. Кожен кулінар намагається приготувати більше запасів на зиму і із задоволенням шукає незвичайні рецепти.

Консервовані помідори з морквою – саме така незвичайна та пікантна закуска. Консервування за рецептом Shuba дозволить зберегти овочі довго без втрати їхнього природного смаку та кольору. Взимку ви із задоволенням насолоджуватиметеся ароматними помідорами та хрумкою морквою.

Як приготувати консервовані помідори з морквою

Інгредієнти на 4 порції:

помідори — 2 кг;

червоний перець чилі – 1 шт.;

кріп, гілочка — 2 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

морква — 300 г;

лавровий лист — 4 шт.

Для маринаду:

вода — 2 л;

сіль кам’яна — 80 г;

оцет — 80 мл.

Спосіб приготування:

Промийте помідори, моркву та зелень промийте. Моркву очистьте та натріть на тертку з великими отворами. Часник очистьте і наріжте шматочками. Перець чилі помийте і теж наріжте шматочками. Кріп, перець, часник і лавровий перець покладіть на дно стерилізованих банок, зверху викладіть помідори разом з тертою морквою. Для приготування маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль і перемішайте до її повного розчинення. Додайте оцет. Киплячим маринадом залийте помідори. Банки накрийте металевими кришками та стерилізуйте 20-25 хвилин, після чого щільно закрийте кришками.

Зберігайте помідори з морквою у прохолодному сухому місці. Їжте помідори із задоволенням разом із картопляним пюре та улюбленим м’ясом за єврейським рецептом. Смачного!