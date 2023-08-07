Каждая баночка - как находка: этим зимним салатом из помидор и моркови вы не захотите делиться ни с кем
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Потрясающая заготовка из простых продуктов
Лето — сезон любимых огурцов и помидор. Каждый кулинар старается приготовить побольше запасов на зиму и с удовольствием ищет необычные рецепты.
Консервированные помидоры с морковью — именно такая необычная и пикантная закуска. Консервирование по рецепту Shuba позволит сохранить овощи долго без потери их естественного вкуса и цвета. Зимой вы с удовольствием будете наслаждаться ароматными помидорами и хрустящей морковью.
Как приготовить консервированные помидоры с морковью
Ингредиенты на 4 порции:
- помидоры — 2 кг;
- красный перец чили — 1 шт.;
- укроп, веточка — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- морковь — 300 г;
- лавровый лист — 4 шт.
Для маринада:
- вода — 2 л;
- соль каменная — 80 г;
- уксус — 80 мл.
Способ приготовления:
- Промойте помидоры, морковь и зелень промойте. Морковь очистите и натрите на терку с большими отверстиями. Чеснок очистите и нарежьте кусочками. Перец чили помойте и тоже нарежьте кусочками.
- Укроп, перец, чеснок и лавровый перец положите на дно стерилизованных банок, сверху выложите помидоры вперемешку с тертой морковью.
- Для приготовления маринада вскипятите воду, добавьте туда соль и перемешайте до ее полного растворения. Добавьте уксус.
- Кипящим маринадом залейте помидоры. Банки накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20-25 минут, после чего закройте плотно крышками.
Храните помидоры с морковью в сухом прохладном месте. Ешьте помидоры с удовольствием вместе с картофельным пюре и любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!