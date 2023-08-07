Укр

Каждая баночка - как находка: этим зимним салатом из помидор и моркови вы не захотите делиться ни с кем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вы будете наслаждаться каждой ложкой этого салата
Вы будете наслаждаться каждой ложкой этого салата. Фото shuba.life

Потрясающая заготовка из простых продуктов

Лето — сезон любимых огурцов и помидор. Каждый кулинар старается приготовить побольше запасов на зиму и с удовольствием ищет необычные рецепты.

Консервированные помидоры с морковью — именно такая необычная и пикантная закуска. Консервирование по рецепту Shuba позволит сохранить овощи долго без потери их естественного вкуса и цвета. Зимой вы с удовольствием будете наслаждаться ароматными помидорами и хрустящей морковью.

Как приготовить консервированные помидоры с морковью

Ингредиенты на 4 порции:

  • помидоры — 2 кг;
  • красный перец чили — 1 шт.;
  • укроп, веточка — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • морковь — 300 г;
  • лавровый лист — 4 шт.

Для маринада:

  • вода — 2 л;
  • соль каменная — 80 г;
  • уксус — 80 мл.

Способ приготовления:

  1. Промойте помидоры, морковь и зелень промойте. Морковь очистите и натрите на терку с большими отверстиями. Чеснок очистите и нарежьте кусочками. Перец чили помойте и тоже нарежьте кусочками.
  2. Укроп, перец, чеснок и лавровый перец положите на дно стерилизованных банок, сверху выложите помидоры вперемешку с тертой морковью.
  3. Для приготовления маринада вскипятите воду, добавьте туда соль и перемешайте до ее полного растворения. Добавьте уксус.
  4. Кипящим маринадом залейте помидоры. Банки накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20-25 минут, после чего закройте плотно крышками.

Храните помидоры с морковью в сухом прохладном месте. Ешьте помидоры с удовольствием вместе с картофельным пюре и любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Морковь #Готовим дома