Каждая баночка - как находка: этим зимним салатом из помидор и моркови вы не захотите делиться ни с кем

Потрясающая заготовка из простых продуктов

Лето — сезон любимых огурцов и помидор. Каждый кулинар старается приготовить побольше запасов на зиму и с удовольствием ищет необычные рецепты.

Консервированные помидоры с морковью — именно такая необычная и пикантная закуска. Консервирование по рецепту Shuba позволит сохранить овощи долго без потери их естественного вкуса и цвета. Зимой вы с удовольствием будете наслаждаться ароматными помидорами и хрустящей морковью.

Как приготовить консервированные помидоры с морковью

Ингредиенты на 4 порции:

помидоры — 2 кг;

красный перец чили — 1 шт.;

укроп, веточка — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

морковь — 300 г;

лавровый лист — 4 шт.

Для маринада:

вода — 2 л;

соль каменная — 80 г;

уксус — 80 мл.

Способ приготовления:

Промойте помидоры, морковь и зелень промойте. Морковь очистите и натрите на терку с большими отверстиями. Чеснок очистите и нарежьте кусочками. Перец чили помойте и тоже нарежьте кусочками. Укроп, перец, чеснок и лавровый перец положите на дно стерилизованных банок, сверху выложите помидоры вперемешку с тертой морковью. Для приготовления маринада вскипятите воду, добавьте туда соль и перемешайте до ее полного растворения. Добавьте уксус. Кипящим маринадом залейте помидоры. Банки накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20-25 минут, после чего закройте плотно крышками.

Храните помидоры с морковью в сухом прохладном месте. Ешьте помидоры с удовольствием вместе с картофельным пюре и любимым мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!