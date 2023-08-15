Бюджетне рагу на сковороді: ситна і проста страва без м’яса

Страва ще й корисна — адже у складі сезонні овочі

Ми розповідали, як посмажити пісні овочеві оладки. Ще один варіант ситної страви без м’яса — смачне овочеве рагу.

Рецептом поділились на порталі smachnoho.com.ua. Страва дієтична, цілком підходить для вегетаріанського і пісного меню. Сезонні овочі за рецептом тушкуються на невеликому вогні.

Інгредієнти:

Баклажан — 250 г

Кабачок — 350 г

Картопля — 300 г

Морква — 60 г

Цибуля ріпчаста — 50 г

Помідор — 50 г

Перець болгарський — 40 г

Кріп, петрушка — до смаку

Олія

Сіль, паприка, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю, цибулю і моркву нарізаємо великими кубиками. На сковороді розігріваємо олію. Першою обсмажуємо картоплю — до золотистої скоринки. Додаємо цибулю і моркву, продовжуємо смажити, помішуючи, ще 5 хвилин. Баклажани і кабачки також нарізаємо кубиками. Додаємо їх на сковороду, перемішуємо. Далі нарізаємо кубиками помідори і болгарський перець. Викладаємо овочі на сковороду, солимо, додаємо спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 10 хвилин. Після цього додаємо подрібнену зелень, дві столові ложки води та накриваємо сковороду кришкою ще на 5 хвилин.

Після цього рагу слід одразу подавати. Також ми розповідали, як приготувати ситний та смачний пісний суп.