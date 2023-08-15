Бюджетне рагу на сковороді: ситна і проста страва без м’яса
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Страва ще й корисна — адже у складі сезонні овочі
Ми розповідали, як посмажити пісні овочеві оладки. Ще один варіант ситної страви без м’яса — смачне овочеве рагу.
Рецептом поділились на порталі smachnoho.com.ua. Страва дієтична, цілком підходить для вегетаріанського і пісного меню. Сезонні овочі за рецептом тушкуються на невеликому вогні.
Інгредієнти:
- Баклажан — 250 г
- Кабачок — 350 г
- Картопля — 300 г
- Морква — 60 г
- Цибуля ріпчаста — 50 г
- Помідор — 50 г
- Перець болгарський — 40 г
- Кріп, петрушка — до смаку
- Олія
- Сіль, паприка, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Картоплю, цибулю і моркву нарізаємо великими кубиками. На сковороді розігріваємо олію.
- Першою обсмажуємо картоплю — до золотистої скоринки. Додаємо цибулю і моркву, продовжуємо смажити, помішуючи, ще 5 хвилин.
- Баклажани і кабачки також нарізаємо кубиками. Додаємо їх на сковороду, перемішуємо.
- Далі нарізаємо кубиками помідори і болгарський перець. Викладаємо овочі на сковороду, солимо, додаємо спеції.
- Тушкуємо на повільному вогні ще 10 хвилин. Після цього додаємо подрібнену зелень, дві столові ложки води та накриваємо сковороду кришкою ще на 5 хвилин.
Після цього рагу слід одразу подавати. Також ми розповідали, як приготувати ситний та смачний пісний суп.