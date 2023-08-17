Готується п’ять хвилин, з’їдається за хвилину: цей рецепт проситимуть усі гості
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Ситна закуска готується за лічені хвилини
Ми любимо літо за тепло, сонце та сезон ароматних та соковитих томатів. Саме в цей час барвисті плоди вирізняються особливим смаком. А яких тільки страв з них не готують: від закуски італійською до маринованих помідорів у запашному маринаді.
У це складно повірити, але буквально з кількох простих інгредієнтів за 5 хвилин можна приготувати неймовірний салат! Shuba пропонує взяти соковиті, м’ясисті солодко-кислі помідори, додати до них цибулю, зелень та сметану – і у вас вийде фантастична закуска. Спробуємо?
Як приготувати салат з помідорів?
Інгредієнти на 4 порції:
- томати — 6 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- сметана 15% — 8 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Для початку помідори та цибулю тонко наріжте. До них додайте нарізаний кріп і порізаний або подрібнений через прес часник.
- Усі підготовлені інгредієнти покладіть у сметану, приправте сіллю та перцем до смаку, перемішайте. Готовий салат можна подавати до столу.
А якщо збираєтесь на шашлики, приготуйте сиру аджику з помідорів за рецептом "Телеграфа". Смачного!