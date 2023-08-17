Готовится пять минут, съедается за минуту: этот рецепт будут просить все гости
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Сытная закуска готовится в считанные минуты
Мы любим лето за тепло, солнце и сезон ароматных и сочных томатов. Именно в это время красочные плоды отличаются особым вкусом. А каких только блюд из них не готовят: от закуски по-итальянски до маринованных помидор в душистом маринаде.
В это сложно поверить, но буквально из нескольких простых ингредиентов за 5 минут можно приготовить невероятный салат! Shuba предлагает взять сочные, мясистые сладко-кислые помидоры, добавить к ним лук, зелень и сметану — и у вас получится фантастическая закуска. Попробуем?
Как приготовить свежий салат из помидоров
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 6 шт.;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- сметана 15% — 8 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Для начала помидоры и лук тонко нарежьте. К ним добавьте нарезанный укроп и нарезанный или измельченный через пресс чеснок.
- Все подготовленные ингредиенты положите в сметану, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте. Готовый салат можно подавать к столу.
А если собираетесь на шашлыки, приготовьте сырую аджику из помидор по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!