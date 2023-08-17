Готовится пять минут, съедается за минуту: этот рецепт будут просить все гости

Сытная закуска готовится в считанные минуты

Мы любим лето за тепло, солнце и сезон ароматных и сочных томатов. Именно в это время красочные плоды отличаются особым вкусом. А каких только блюд из них не готовят: от закуски по-итальянски до маринованных помидор в душистом маринаде.

В это сложно поверить, но буквально из нескольких простых ингредиентов за 5 минут можно приготовить невероятный салат! Shuba предлагает взять сочные, мясистые сладко-кислые помидоры, добавить к ним лук, зелень и сметану — и у вас получится фантастическая закуска. Попробуем?

Как приготовить свежий салат из помидоров

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 6 шт.;

лук красный репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

укроп, пучок — 1 шт.;

сметана 15% — 8 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Для начала помидоры и лук тонко нарежьте. К ним добавьте нарезанный укроп и нарезанный или измельченный через пресс чеснок. Все подготовленные ингредиенты положите в сметану, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте. Готовый салат можно подавать к столу.

А если собираетесь на шашлыки, приготовьте сырую аджику из помидор по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!