Не заморська та не кабачкова: хитрий рецепт приготування сезонної ікри
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Чудова страва з того, що є під рукою
Якщо ви звикли тільки до баклажанної ікри, то настав час поекспериментувати і приготувати овочеву ікру. Це смачна закуска, яку ви полюбите із першої ложки.
Рецептом такої незвичайної страви ділиться "Це Смак". Для її приготування вам знадобляться прості продукти, які є у вашому холодильнику. Рецепт має на увазі використання сковороди гриль. Якщо у вас її немає — просто запікайте овочі на звичайному, змастивши її невеликою кількістю олії.
Як приготувати овочеву ікру
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачок — 2 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- помідор – 3 шт.;
- кінза – 30 г;
- часник — 3 зуб.;
- цибуля – 1 шт.;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- болгарський перець – 2 шт.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вимийте та обсушіть овочі, розмістіть їх у сковороді гриль та відправте у розігріту до 180 – 200 градусів на 20 хвилин. Дістаньте, дайте охолонути.
- З охолоджених овочів зніміть шкіру, наріжте невеликими м’якоть кубиками. Підготовлені інгредієнти покладіть у глибокий посуд, додайте подрібнену цибулю, часник та зелень.
- Овочі посоліть, поперчіть, полийте олією і добре все перемішайте.
Подавайте готову овочеву ікру разом із хрусткими грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.