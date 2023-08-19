Не заморська та не кабачкова: хитрий рецепт приготування сезонної ікри

Чудова страва з того, що є під рукою

Якщо ви звикли тільки до баклажанної ікри, то настав час поекспериментувати і приготувати овочеву ікру. Це смачна закуска, яку ви полюбите із першої ложки.

Рецептом такої незвичайної страви ділиться "Це Смак". Для її приготування вам знадобляться прості продукти, які є у вашому холодильнику. Рецепт має на увазі використання сковороди гриль. Якщо у вас її немає — просто запікайте овочі на звичайному, змастивши її невеликою кількістю олії.

Як приготувати овочеву ікру

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачок — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

помідор – 3 шт.;

кінза – 30 г;

часник — 3 зуб.;

цибуля – 1 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

болгарський перець – 2 шт.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Вимийте та обсушіть овочі, розмістіть їх у сковороді гриль та відправте у розігріту до 180 – 200 градусів на 20 хвилин. Дістаньте, дайте охолонути. З охолоджених овочів зніміть шкіру, наріжте невеликими м’якоть кубиками. Підготовлені інгредієнти покладіть у глибокий посуд, додайте подрібнену цибулю, часник та зелень. Овочі посоліть, поперчіть, полийте олією і добре все перемішайте.

Подавайте готову овочеву ікру разом із хрусткими грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.