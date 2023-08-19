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Не заморська та не кабачкова: хитрий рецепт приготування сезонної ікри

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно смачна овочева ікра
Неймовірно смачна овочева ікра. Фото cesmak.info

Чудова страва з того, що є під рукою

Якщо ви звикли тільки до баклажанної ікри, то настав час поекспериментувати і приготувати овочеву ікру. Це смачна закуска, яку ви полюбите із першої ложки.

Рецептом такої незвичайної страви ділиться "Це Смак". Для її приготування вам знадобляться прості продукти, які є у вашому холодильнику. Рецепт має на увазі використання сковороди гриль. Якщо у вас її немає — просто запікайте овочі на звичайному, змастивши її невеликою кількістю олії.

Як приготувати овочеву ікру

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачок — 2 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • помідор – 3 шт.;
  • кінза – 30 г;
  • часник — 3 зуб.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • болгарський перець – 2 шт.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та обсушіть овочі, розмістіть їх у сковороді гриль та відправте у розігріту до 180 – 200 градусів на 20 хвилин. Дістаньте, дайте охолонути.
  2. З охолоджених овочів зніміть шкіру, наріжте невеликими м’якоть кубиками. Підготовлені інгредієнти покладіть у глибокий посуд, додайте подрібнену цибулю, часник та зелень.
  3. Овочі посоліть, поперчіть, полийте олією і добре все перемішайте.

Подавайте готову овочеву ікру разом із хрусткими грінками за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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