Трилітрову банку з’їдять за секунду: рецепт солодких маринованих помідорів без стерилізації

Неймовірно легкий рецепт закуски

Якщо перепробувані всі рецепти маринованих помідорів, настав час для експериментів. Спробуймо приготувати солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації?

Законсервувати таким способом за рецептом "ТСН" помідори досить легко, та й продукти вам знадобляться найпростіші. Ця заготівля своїм пікантним та незвичайним смаком завоює серця всіх любителів цікавих зимових закусок у вашому будинку. Беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати солодкі мариновані помідори.

Інгредієнти на трилітрову банку:

2 кг помідорів;

листя вишні, смородини;

пучок петрушки;

3 гвоздики;

15 чорних горошків перцю;

3 лаврові листи;

2 цибулі;

375 г цукру;

1 ст. ложка солі;

100 мл оцту.

Спосіб приготування:

Миємо помідори, стерилізуємо банки зручним способом. На дно банки викладаємо листя та спеції, наповнюємо її помідорами, заливаємо окропом і залишаємо охолонути на 15 хв. Після охолодження води зливаємо її в каструлю, додаємо сіль, цукор, а після закипання оцет. Заливаємо маринадом банки з помідорами, обгортаємо до повного охолодження.

А з помідорів, що залишилися, приготуйте сиру аджику за рецептом "Телеграфа". Взимку ви насолоджуватиметеся різноманітністю ваших заготовок.