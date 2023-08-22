Як їдять кабачки в Греції: рецепт фантастичної овочевої страви

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Як тільки ми не готували шинки! І смажили їх за французьким рецептом, і робили з них овочеві млинці, і закривали кабачку на зиму.

А бажаєте знати, як люблять кабачки в Греції? Там з них роблять смачну та корисну мусаку. Її подають у кожній таверні та готують у кожному будинку в будні та до святкового столу. Ну що, беремо рецепт Foot Oboz, необхідні інгредієнти та йдемо готувати?

Як приготувати мусаку з кабачків

Інгредієнти:

кабачок — 0.5 шт.;

помідор — 3 шт.;

перець болгарський червоний – 1 шт.;

червона цибуля — 0.5 шт.;

солодкий соус чилі — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

рослинна олія, кріп, базилік сушений, сушений орегано — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, нарізаємо слайсами по довжині овочів. Також нарізаємо болгарський перець. Все викладаємо на тарілку, змащуємо їх олією, посипаємо сіллю та сушеним базиліком. Кабачки обсмажуємо на олії з кожного боку по 1-2 хвилини. Ті самі дії повторюємо і з болгарським перцем. Для приготування соусу за допомогою окропу очищаємо помідори від шкірки та відправляємо їх в блендер. Додаємо спеції, часник та зелень, подрібнюємо та засипаємо дрібно нарізану цибулю. На кабачки викладаємо соус, після чого кладемо перець. На перець викладаємо знову соус, потім кабачки, повторюємо кілька разів — у нас має вийти 3 порції мусаки. Мусаку відправляємо на 5 хвилин у духовку.

Приготуйте кабачки в сметані за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь! Смачного!