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Як їдять кабачки в Греції: рецепт фантастичної овочевої страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Неймовірна грецька мусака
Неймовірна грецька мусака. Фото ukr.media

Ви полюбите цю страву!

Як тільки ми не готували шинки! І смажили їх за французьким рецептом, і робили з них овочеві млинці, і закривали кабачку на зиму.

А бажаєте знати, як люблять кабачки в Греції? Там з них роблять смачну та корисну мусаку. Її подають у кожній таверні та готують у кожному будинку в будні та до святкового столу. Ну що, беремо рецепт Foot Oboz, необхідні інгредієнти та йдемо готувати?

Як приготувати мусаку з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок — 0.5 шт.;
  • помідор — 3 шт.;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • червона цибуля — 0.5 шт.;
  • солодкий соус чилі — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • рослинна олія, кріп, базилік сушений, сушений орегано — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок миємо, нарізаємо слайсами по довжині овочів. Також нарізаємо болгарський перець. Все викладаємо на тарілку, змащуємо їх олією, посипаємо сіллю та сушеним базиліком.
  2. Кабачки обсмажуємо на олії з кожного боку по 1-2 хвилини. Ті самі дії повторюємо і з болгарським перцем.
  3. Для приготування соусу за допомогою окропу очищаємо помідори від шкірки та відправляємо їх в блендер. Додаємо спеції, часник та зелень, подрібнюємо та засипаємо дрібно нарізану цибулю. На кабачки викладаємо соус, після чого кладемо перець.
  4. На перець викладаємо знову соус, потім кабачки, повторюємо кілька разів — у нас має вийти 3 порції мусаки. Мусаку відправляємо на 5 хвилин у духовку.

Приготуйте кабачки в сметані за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь! Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома