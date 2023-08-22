Как едят кабачки в Греции: рецепт фантастического овощного блюда

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Как только мы не готовили кабачки! И жарили их по французскому рецепту, и делали из них овощные блинчики, и закрывали кабачку на зиму.

А хотите знать, как любят кабачки в Греции? Там из них делают вкусную и полезную мусаку. Ее подают в каждой таверне и готовят в каждом доме в будни и к праздничному столу. Ну что, берем рецепт Foot Oboz, необходимые ингредиенты и идем готовить?

Как приготовить мусаку из кабачков

Ингредиенты:

кабачок — 0.5 шт.;

помидор — 3 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

красный лук — 0.5 шт.;

сладкий соус чили — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло, укроп, базилик сушеный, cушеный орегано — по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок моем, нарезаем слайсами по длине овоща. Также нарезаем и болгарский перец. Все выкладываем на тарелку, смазываем их растительным маслом, посыпаем солью и сушеным базиликом. Кабачки обжариваем на растительном масле с каждой стороны по 1-2 минуты. Те же действия повторяем и с болгарским перцем. Для приготовления соуса с помощью кипятка помидоры очищаем от кожуры и отправляем их в блендер. Добавляем специи, чеснок и зелень, измельчаем и засыпаем мелко нарезанный лук. На кабачки выкладываем соус, после этого кладем перец. На перец выкладываем снова соус, затем кабачки, повторяем несколько раз — у нас должно получиться 3 порции мусаки. Мусаку отправляем на 5 минут в духовку.

Приготовьте кабачки в сметане по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь! Приятного аппетита!