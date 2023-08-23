Заради таких яєць на грилі від шашлику відмовляться навіть м’ясоїди

Ви не повірите, що так можна було

Яйця – один із найважливіших продуктів у нашій кухні. Ми звикли їх смажити, готувати яйця пашот чи пишні омлети, додавати у випічку.

А ви намагалися приготувати яйця на грилі? Такій страві за рецептом "Важливо знати" здивуються навіть досвідчені кулінари, а м’ясоїди навіть відмовляться від улюблених шашликів, щоб скуштувати хоча б одне яйце. Спробуємо?

Як приготувати яйця на грилі

Інгредієнти:

9 курячих яєць;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. перцю;

1 ст. л. подрібненої зелені;

3 дерев’яні шпажки.

Спосіб приготування:

Замочіть попередньо шпажки у воді, щоб вони наситилися рідиною і не спалахнули. У кожному яйці акуратно проробіть голкою кілька крихітних дірочок. Продірявлені, але повні яйця розмістіть у формах для кексів. З промасленого паперу згорніть тонку трубочку, вставте в отвір, всипте через неї трохи солі та перцю. Повторіть процедуру з усіма яйцями. Шпажкою збовтайте вміст кожного яйця в шкаралупі, після чого форму з яйцями відправте в лист з водою. Деко поставте на 12 хвилин у розігріту до 175 градусів духовку в режимі обдування. Коли яйця охолонуть, наколи по 3 яйця на шпажку і відправте на гриль на 2-3 хвилини. Блюдо готове!

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