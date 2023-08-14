Ця хитрість заощадить вам час та гроші: як заморозити яйця на зиму

Яйця можна зберігати сирими та вареними

У складні часи кожен хоче заощадити гроші. Безперечно, можна купувати яйця по знижці, але тоді дуже гостро стоятиме питання зберігання.

Разом із "УНІАН" розповідаємо, як можна заморожувати яйця для подальшого використання. З цими хитрощами ви збережете не лише гроші, а й час.

Як заморозити сирі яйця.

Сирі яйця краще не відправляти у морозилку. Коли білок і жовток замерзнуть, яйце лусне, а сама шкаралупа розкришиться. Єдиний результат від такої дії вас точно не втішить — прибирання.

Однак все ж таки є спосіб заморозити сирі яйця. Для цього достатньо збити яйця до однорідності, перелити рідину в місткості для льоду або силіконові форми для мафінів. Зберігати сирі яйця в такий спосіб можна до року.

Як заморозити яйця в шкаралупі

Перед заморожуванням цілих яєць потрібно їх спочатку приготувати. Для початку відваріть їх до готовності, остудіть та помістіть продукт у герметичну установку. Зберігати такі яйця можна за температури -15 градусів до півроку.

Як розморожувати яйця

Щоб розморозити яйця, просто залиште їх у холодильнику на ніч, а готові яйця можна розігрівати у духовці. Якщо ж ви окремо заморожували білки, залиште їх на 30 хвилин на столі та потім збийте.

Сирі яйця ви зможете використовувати при приготуванні салату з молодою капустою. Готуйте із задоволенням!