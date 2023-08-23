Ради таких яиц на гриле от шашлыка откажутся даже мясоеды

Вы не поверите, что так можно было

Яйца – один из важнейших продуктов в нашей кухне. Мы привыкли их жарить, готовить яйца пашот или пышные омлеты, добавлять в выпечку.

А вы пробовали приготовить яйца на гриле? Такому блюду по рецепту "Важно знать" удивятся даже опытные кулинары, а мясоеды даже откажутся от любимых шашлыков, чтобы попробовать хотя бы одно яйцо. Попробуем?

Как приготовить яйца на гриле

Ингредиенты:

9 куриных яиц;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. перца;

1 ст. л. измельченной зелени;

3 деревянные шпажки.

Способ приготовления:

Замочите предварительно шпажки в воде, чтобы они напитались жидкостью и не загорелись. В каждом яйце аккуратно проделайте иголкой несколько крохотных дырочек. Продырявленные, но полные яйца разместите в формах для кексов. Из промасленной бумаги сверните тонкую трубочку, вставьте в отверстие, всыпьте через нее немного соли и перца. Повторите процедуру со всеми яйцами. Шпажкой взболтайте содержимое каждого яйца в скорлупе, после чего форму с яйцами отправьте в противень с водой. Противень поставьте на 12 минут в разогретую до 175 градусов духовку в режиме обдува. Когда яйца остынут, наколите по 3 яйца на шпажку и отправьте на гриль на 2–3 минуты. Блюдо готово!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает маркировка на яйцах. Готовьте идеально!