Эта хитрость сэкономит вам время и деньги: как заморозить яйца на зиму

Яйца можно хранить сырыми и вареными

В сложные времена каждый хочет сэкономить деньги. Безусловно, можно покупать яйца по скидке, но тогда очень остро будет стоять вопрос хранения.

Вместе с "УНИАН" рассказываем, как можно замораживать яйца для дальнейшего использования. С этими хитростями вы сохраните не только деньги, но и время.

Как заморозить сырые яйца

Сырые яйца лучше не отправлять в морозилку. Когда белок и желток замерзнут, яйцо лопнет, а сама скорлупа раскрошится. Единственный результат от такого действия вас точно не обрадует — уборка.

Однако все же есть способ заморозить сырые яйца. Для этого достаточно взбить яйца до однородности, перелить жидкость в емкости для льда или силиконовые формы для маффинов. Хранить сырые яйца таким способом можно до года.

Как заморозить яйца в скорлупе

Перед заморозкой целых яиц нужно их сначала приготовить. Для начала отварите их до готовности, остудите и поместите продукт в герметичную установку. Хранить такие яйца можно при температуре -15 градусов до полугода.

Как размораживать яйца

Чтобы разморозить яйца, просто оставьте их в холодильнике на ночь, а готовые яйца можно разогревать в духовке. Если же вы отдельно замораживали белки, то оставьте их на 30 минут на столе и затем взбейте.

Сырые яйца вы сможете использовать при приготовлении салата с молодой капустой. Готовьте с удовольствием!