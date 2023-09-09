Баклажани по-італійськи: фантастичний рецепт до сімейної вечері

Нагодуйте всю сім’ю двома баклажанами

Баклажани – це не лише смачно, а й корисно. До того ж з цього овочу можна приготувати величезну кількість смачних страв — від чудових рулетиків до баклажанної ікри на зиму.

Сьогодні ми дізнаємось, як їдять баклажани в Італії. Якщо ви думаєте, що італійська кухня — це піца і паста, ви помиляєтеся. Цей рецепт тому підтвердження. Баклажани по-італійськи за рецептом "Важно знать" — класична страва середземноморської кухні, смачна і неймовірно ситна. Використання у блюді й пармезану, й моцарели здивує, але вам сподобається.

Як приготувати запечені баклажани з пармезаном

Інгредієнти:

2 баклажани;

500 г консервованих у власному соку помідорів;

250 г панірувальних сухарів;

100 г тертого пармезану;

150 г пшеничного борошна;

500 г моцарели;

4 курячі яйця;

2 зубчики часнику;

12 мл оливкової олії;

7 г солі;

чорний мелений перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, наріжте кружальцями, розкладіть на широкому блюді та посоліть. У глибокій каструльці змішайте оливкову олію та подрібнений часник. Помішуючи, потримайте на середньому вогні хвилину. Туди ж додайте томати. Розімніть, потримайте на слабкому вогні 15 хвилин. У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі з тертим пармезаном, в іншу миску насипте борошно, в третій збийте яйця. Духовку розігрійте до 220 градусів, посередині встановіть грати, деко змастіть олією. Кожен шматочок баклажана занурюйте в миску зі збитими яйцями, борошном і паніруванням і покладіть на деко. Збризкайте оливковою олією. Запікайте баклажани 15 хвилин, поки вони не підрум’яняться. На дно форми налийте томатну суміш, додайте третину баклажанних кружечків, посипте моцарелою та пармезаном. Зверху покладіть наступну партію баклажанів і знову посипте сиром. Робіть так, поки не закінчаться баклажани. Заготівлю, що вийшла, відправте в духовку на 35 хвилин.

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