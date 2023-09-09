Баклажани по-італійськи: фантастичний рецепт до сімейної вечері
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Нагодуйте всю сім’ю двома баклажанами
Баклажани – це не лише смачно, а й корисно. До того ж з цього овочу можна приготувати величезну кількість смачних страв — від чудових рулетиків до баклажанної ікри на зиму.
Сьогодні ми дізнаємось, як їдять баклажани в Італії. Якщо ви думаєте, що італійська кухня — це піца і паста, ви помиляєтеся. Цей рецепт тому підтвердження. Баклажани по-італійськи за рецептом "Важно знать" — класична страва середземноморської кухні, смачна і неймовірно ситна. Використання у блюді й пармезану, й моцарели здивує, але вам сподобається.
Як приготувати запечені баклажани з пармезаном
Інгредієнти:
- 2 баклажани;
- 500 г консервованих у власному соку помідорів;
- 250 г панірувальних сухарів;
- 100 г тертого пармезану;
- 150 г пшеничного борошна;
- 500 г моцарели;
- 4 курячі яйця;
- 2 зубчики часнику;
- 12 мл оливкової олії;
- 7 г солі;
- чорний мелений перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, наріжте кружальцями, розкладіть на широкому блюді та посоліть.
- У глибокій каструльці змішайте оливкову олію та подрібнений часник. Помішуючи, потримайте на середньому вогні хвилину. Туди ж додайте томати. Розімніть, потримайте на слабкому вогні 15 хвилин.
- У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі з тертим пармезаном, в іншу миску насипте борошно, в третій збийте яйця.
- Духовку розігрійте до 220 градусів, посередині встановіть грати, деко змастіть олією.
- Кожен шматочок баклажана занурюйте в миску зі збитими яйцями, борошном і паніруванням і покладіть на деко. Збризкайте оливковою олією.
- Запікайте баклажани 15 хвилин, поки вони не підрум’яняться.
- На дно форми налийте томатну суміш, додайте третину баклажанних кружечків, посипте моцарелою та пармезаном. Зверху покладіть наступну партію баклажанів і знову посипте сиром. Робіть так, поки не закінчаться баклажани. Заготівлю, що вийшла, відправте в духовку на 35 хвилин.
Рекомендуємо також приготувати баклажани по-грецьки за рецептом "Телеграфа". Смачного.