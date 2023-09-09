Баклажаны по-итальянски: фантастический рецепт к семейному ужину

Накормите всю семью двумя баклажанами

Баклажаны – это не только вкусно, но и полезно. К тому же, из этого овоща можно приготовить огромное количество вкуснейших блюд — от потрясающих рулетиков до баклажанной икры на зиму.

Сегодня мы узнаем, как едят баклажаны в Италии. Если вы думаете, что итальянская кухня — это только пицца и паста, вы ошибаетесь. Этот рецепт тому подтверждение. Баклажаны по-итальянски по рецепту "Важно знать" — классическое блюдо средиземноморской кухни, вкусное и невероятно сытное. Использование в блюде и пармезана, и моцареллы удивит, но вам понравится.

Как приготовить запеченные баклажаны с пармезаном

Ингредиенты:

2 баклажана;

500 г консервированных в собственном соку помидоров;

250 г панировочных сухарей;

100 г тертого пармезана;

150 г пшеничной муки;

500 г моцареллы;

4 куриных яйца;

2 зубчика чеснока;

12 мл оливкового масла;

7 г соли;

черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, нарежьте кружочками, разложите на широком блюде и посолите. В глубокой кастрюльке смешайте оливковое масло и измельченный чеснок. Помешивая, подержите на среднем огне минуту. Туда же добавляйте томаты. Разомните, подержите на слабом огне 15 минут. В глубокой миске смешайте панировочные сухари с тертым пармезаном, в другую миску насыпьте муку, в третьей взбейте яйца. Духовку разогрейте до 220 градусов, посередине установите решетку, противень смажьте подсолнечным маслом. Каждый кусочек баклажана окунайте в миску со взбитыми яйцами, мукой и панировкой и положите на противень. Сбрызните оливковым маслом. Запекайте баклажаны 15 минут, пока они не подрумянятся. На дно формы налейте томатную смесь, добавьте треть баклажанных кружочков, посыпьте моцареллой и пармезаном. Сверху положите следующую партию баклажанов и опять посыпьте сыром. Делайте так, пока не закончатся баклажаны. Получившуюся заготовку отправьте в духовку на 35 минут.

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