Баклажаны по-итальянски: фантастический рецепт к семейному ужину
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Накормите всю семью двумя баклажанами
Баклажаны – это не только вкусно, но и полезно. К тому же, из этого овоща можно приготовить огромное количество вкуснейших блюд — от потрясающих рулетиков до баклажанной икры на зиму.
Сегодня мы узнаем, как едят баклажаны в Италии. Если вы думаете, что итальянская кухня — это только пицца и паста, вы ошибаетесь. Этот рецепт тому подтверждение. Баклажаны по-итальянски по рецепту "Важно знать" — классическое блюдо средиземноморской кухни, вкусное и невероятно сытное. Использование в блюде и пармезана, и моцареллы удивит, но вам понравится.
Как приготовить запеченные баклажаны с пармезаном
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 500 г консервированных в собственном соку помидоров;
- 250 г панировочных сухарей;
- 100 г тертого пармезана;
- 150 г пшеничной муки;
- 500 г моцареллы;
- 4 куриных яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- 12 мл оливкового масла;
- 7 г соли;
- черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, нарежьте кружочками, разложите на широком блюде и посолите.
- В глубокой кастрюльке смешайте оливковое масло и измельченный чеснок. Помешивая, подержите на среднем огне минуту. Туда же добавляйте томаты. Разомните, подержите на слабом огне 15 минут.
- В глубокой миске смешайте панировочные сухари с тертым пармезаном, в другую миску насыпьте муку, в третьей взбейте яйца.
- Духовку разогрейте до 220 градусов, посередине установите решетку, противень смажьте подсолнечным маслом.
- Каждый кусочек баклажана окунайте в миску со взбитыми яйцами, мукой и панировкой и положите на противень. Сбрызните оливковым маслом.
- Запекайте баклажаны 15 минут, пока они не подрумянятся.
- На дно формы налейте томатную смесь, добавьте треть баклажанных кружочков, посыпьте моцареллой и пармезаном. Сверху положите следующую партию баклажанов и опять посыпьте сыром. Делайте так, пока не закончатся баклажаны. Получившуюся заготовку отправьте в духовку на 35 минут.
Рекомендуем также приготовить баклажаны по-гречески по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.