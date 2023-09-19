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Можна їсти вже за годину: швидкий рецепт маринованих баклажанів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така закуска зникне зі столу за лічені хвилини
Така закуска зникне зі столу за лічені хвилини. Фото shuba.life

Швидко, просто та неймовірно смачно

Баклажани – універсальний овоч. З них можна готувати незрівнянний "Тещин язик" і фантастичну баклажанну ікру. Робіть з ними все, що завгодно, додавайте в будь-які страви – ви отримаєте чудову структуру та неперевершений смак.

А приготуймо сьогодні мариновані баклажани за рецептом Shuba – ви зможете поласувати ними вже за годину. Гострі, кисло-солодкі з часником і зеленню — ці овочі стануть прекрасною закускою або доповненням до м’ясних страв та картоплі.

Як приготувати мариновані баклажани

Інгредієнти на 3 порції:

  • баклажан — 600 г;
  • часник, зубчики — 5 шт.;
  • червоний перець чилі – 1/4 шт.;
  • кріп, пучок — 1/2 шт.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, обсушіть і поріжте напівкружальцями завтовшки в палець. Залийте їх водою, доведіть до кипіння та проваріть ще 7 хвилин. Відкиньте на друшляк, щоб витекла рідина. Додайте подрібнений кріп та часник.
  2. Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор, оцет, олію. Отриманим маринадом залийте баклажани, додайте подрібнений чилі.
  3. Страві краще настоятися в холодильнику ніч, але їсти її можна вже за годину.

Рекомендуємо також приготувати баклажани азербайджанською за рецептом "Телеграфа". Проста у приготуванні страва виявляється просто неймовірною до смаку.

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#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома