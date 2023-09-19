Можна їсти вже за годину: швидкий рецепт маринованих баклажанів

Швидко, просто та неймовірно смачно

Баклажани – універсальний овоч. З них можна готувати незрівнянний "Тещин язик" і фантастичну баклажанну ікру. Робіть з ними все, що завгодно, додавайте в будь-які страви – ви отримаєте чудову структуру та неперевершений смак.

А приготуймо сьогодні мариновані баклажани за рецептом Shuba – ви зможете поласувати ними вже за годину. Гострі, кисло-солодкі з часником і зеленню — ці овочі стануть прекрасною закускою або доповненням до м’ясних страв та картоплі.

Як приготувати мариновані баклажани

Інгредієнти на 3 порції:

баклажан — 600 г;

часник, зубчики — 5 шт.;

червоний перець чилі – 1/4 шт.;

кріп, пучок — 1/2 шт.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть і поріжте напівкружальцями завтовшки в палець. Залийте їх водою, доведіть до кипіння та проваріть ще 7 хвилин. Відкиньте на друшляк, щоб витекла рідина. Додайте подрібнений кріп та часник. Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор, оцет, олію. Отриманим маринадом залийте баклажани, додайте подрібнений чилі. Страві краще настоятися в холодильнику ніч, але їсти її можна вже за годину.

Рекомендуємо також приготувати баклажани азербайджанською за рецептом "Телеграфа". Проста у приготуванні страва виявляється просто неймовірною до смаку.