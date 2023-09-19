Можна їсти вже за годину: швидкий рецепт маринованих баклажанів
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Швидко, просто та неймовірно смачно
Баклажани – універсальний овоч. З них можна готувати незрівнянний "Тещин язик" і фантастичну баклажанну ікру. Робіть з ними все, що завгодно, додавайте в будь-які страви – ви отримаєте чудову структуру та неперевершений смак.
А приготуймо сьогодні мариновані баклажани за рецептом Shuba – ви зможете поласувати ними вже за годину. Гострі, кисло-солодкі з часником і зеленню — ці овочі стануть прекрасною закускою або доповненням до м’ясних страв та картоплі.
Як приготувати мариновані баклажани
Інгредієнти на 3 порції:
- баклажан — 600 г;
- часник, зубчики — 5 шт.;
- червоний перець чилі – 1/4 шт.;
- кріп, пучок — 1/2 шт.;
- сіль — 2 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, обсушіть і поріжте напівкружальцями завтовшки в палець. Залийте їх водою, доведіть до кипіння та проваріть ще 7 хвилин. Відкиньте на друшляк, щоб витекла рідина. Додайте подрібнений кріп та часник.
- Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор, оцет, олію. Отриманим маринадом залийте баклажани, додайте подрібнений чилі.
- Страві краще настоятися в холодильнику ніч, але їсти її можна вже за годину.
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