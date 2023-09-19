Можно есть уже через час: быстрый рецепт маринованных баклажан

Быстро, просто и невероятно вкусно

Баклажаны — универсальный овощ. Из них можно готовить бесподобный "Тещин язык" и фантастическую баклажанную икру. Делайте с ними все, что угодно, добавляйте в любые блюда – вы получите отличную структуру и непревзойденный вкус.

А давайте приготовим сегодня маринованные баклажаны по рецепту Shuba — вы сможете полакомиться ими уже через час. Острые, кисло-сладкие с чесноком и зеленью — эти овощи станут прекрасной закуской или дополнением к мясным блюдам и картофелю.

Как приготовить быстрые маринованные баклажаны

Ингредиенты на 3 порции:

баклажан — 600 г;

чеснок, зубчики — 5 шт.;

красный перец чили — 1/4 шт.;

укроп, пучок — 1/2 шт.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите и порежьте полукружками толщиной в палец. Залейте их водой, доведите до кипения и проварите еще 7 минут. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Добавьте измельченный укроп и чеснок. Для приготовления маринада смешайте соль, сахар, уксус, растительное масло. Полученным маринадом залейте баклажаны, добавьте измельченный чили. Блюду лучше настояться в холодильнике ночь, но есть их можно уже через час.

Рекомендуем также приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Простое в приготовлении блюдо оказывается просто невероятным по вкусу.