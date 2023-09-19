Можно есть уже через час: быстрый рецепт маринованных баклажан
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Быстро, просто и невероятно вкусно
Баклажаны — универсальный овощ. Из них можно готовить бесподобный "Тещин язык" и фантастическую баклажанную икру. Делайте с ними все, что угодно, добавляйте в любые блюда – вы получите отличную структуру и непревзойденный вкус.
А давайте приготовим сегодня маринованные баклажаны по рецепту Shuba — вы сможете полакомиться ими уже через час. Острые, кисло-сладкие с чесноком и зеленью — эти овощи станут прекрасной закуской или дополнением к мясным блюдам и картофелю.
Как приготовить быстрые маринованные баклажаны
Ингредиенты на 3 порции:
- баклажан — 600 г;
- чеснок, зубчики — 5 шт.;
- красный перец чили — 1/4 шт.;
- укроп, пучок — 1/2 шт.;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, обсушите и порежьте полукружками толщиной в палец. Залейте их водой, доведите до кипения и проварите еще 7 минут. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Добавьте измельченный укроп и чеснок.
- Для приготовления маринада смешайте соль, сахар, уксус, растительное масло. Полученным маринадом залейте баклажаны, добавьте измельченный чили.
- Блюду лучше настояться в холодильнике ночь, но есть их можно уже через час.
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