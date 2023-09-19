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Можно есть уже через час: быстрый рецепт маринованных баклажан

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая закуска исчезнет со стола в считанные минуты
Такая закуска исчезнет со стола в считанные минуты. Фото shuba.life

Быстро, просто и невероятно вкусно

Баклажаны — универсальный овощ. Из них можно готовить бесподобный "Тещин язык" и фантастическую баклажанную икру. Делайте с ними все, что угодно, добавляйте в любые блюда – вы получите отличную структуру и непревзойденный вкус.

А давайте приготовим сегодня маринованные баклажаны по рецепту Shuba — вы сможете полакомиться ими уже через час. Острые, кисло-сладкие с чесноком и зеленью — эти овощи станут прекрасной закуской или дополнением к мясным блюдам и картофелю.

Как приготовить быстрые маринованные баклажаны

Ингредиенты на 3 порции:

  • баклажан — 600 г;
  • чеснок, зубчики — 5 шт.;
  • красный перец чили — 1/4 шт.;
  • укроп, пучок — 1/2 шт.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, обсушите и порежьте полукружками толщиной в палец. Залейте их водой, доведите до кипения и проварите еще 7 минут. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Добавьте измельченный укроп и чеснок.
  2. Для приготовления маринада смешайте соль, сахар, уксус, растительное масло. Полученным маринадом залейте баклажаны, добавьте измельченный чили.
  3. Блюду лучше настояться в холодильнике ночь, но есть их можно уже через час.

Рекомендуем также приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Простое в приготовлении блюдо оказывается просто невероятным по вкусу.

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#Рецепт #Баклажаны #Готовим дома