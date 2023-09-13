Эти баклажаны по-азербайджански вы легко приготовите дома

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Баклажан — популярный овощ. Мы любим готовить из него овощные намазки, пикантные салаты и готовить известный "Тещин язык". Сегодня предлагаем приготовить эти овощи по азербайджанскому рецепту. Называется такое блюдо баклажанный сырдак.

Готовить его несложно, а вкус получится удивительным. А для того, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, Shuba рекомендует выбирать зрелые сочные томаты. Попробуем?

Как приготовить баклажанный сырдак

Ингредиенты:

баклажан — 4 шт.;

томаты — 4-5 шт.;

петрушка, веточка — 100 г;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

приправа "Хмели-сунели" — 0.5 ч. л.;

масло подсолнечное, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны помойте, нарежьте толстыми кольцами. Чеснок очистите и измельчите. Помидоры вымойте, натрите на терке в отдельную миску. Петрушку промойте, обсушите бумажными полотенцами и измельчите. В сковороде разогрейте растительное масло. Насыпьте куркуму и хмели-сунели, перемешайте и добавьте в сковороду баклажаны. Посолите и поперчите овощи, снова хорошо перемешайте и жарьте до оранжевой корочки. Томатную массу прокипятите в отдельной кастрюле на протяжении 3-5 минут. Добавьте баклажаны, чеснок, все посолите, поперчите и тушите блюдо в течение 10 минут. Блюдо готово. Перед подачей на стол посыпьте зеленью и по желанию добавьте немного мягкого сливочного сыра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пожарить баклажаны с помощью одной ложки масла. Готовьте быстро, экономно и с удовольствием!