Эти баклажаны по-азербайджански вы легко приготовите дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы точно поразите близких и друзей
Баклажан — популярный овощ. Мы любим готовить из него овощные намазки, пикантные салаты и готовить известный "Тещин язык". Сегодня предлагаем приготовить эти овощи по азербайджанскому рецепту. Называется такое блюдо баклажанный сырдак.
Готовить его несложно, а вкус получится удивительным. А для того, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, Shuba рекомендует выбирать зрелые сочные томаты. Попробуем?
Как приготовить баклажанный сырдак
Ингредиенты:
- баклажан — 4 шт.;
- томаты — 4-5 шт.;
- петрушка, веточка — 100 г;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- куркума — 1 ч. л.;
- приправа "Хмели-сунели" — 0.5 ч. л.;
- масло подсолнечное, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны помойте, нарежьте толстыми кольцами. Чеснок очистите и измельчите. Помидоры вымойте, натрите на терке в отдельную миску. Петрушку промойте, обсушите бумажными полотенцами и измельчите.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Насыпьте куркуму и хмели-сунели, перемешайте и добавьте в сковороду баклажаны. Посолите и поперчите овощи, снова хорошо перемешайте и жарьте до оранжевой корочки.
- Томатную массу прокипятите в отдельной кастрюле на протяжении 3-5 минут. Добавьте баклажаны, чеснок, все посолите, поперчите и тушите блюдо в течение 10 минут.
- Блюдо готово. Перед подачей на стол посыпьте зеленью и по желанию добавьте немного мягкого сливочного сыра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как пожарить баклажаны с помощью одной ложки масла. Готовьте быстро, экономно и с удовольствием!