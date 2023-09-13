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Эти баклажаны по-азербайджански вы легко приготовите дома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкуснейшее блюдо с необычным названием сырдак
Вкуснейшее блюдо с необычным названием сырдак. Фото shuba.life

Вы точно поразите близких и друзей

Баклажан — популярный овощ. Мы любим готовить из него овощные намазки, пикантные салаты и готовить известный "Тещин язык". Сегодня предлагаем приготовить эти овощи по азербайджанскому рецепту. Называется такое блюдо баклажанный сырдак.

Готовить его несложно, а вкус получится удивительным. А для того, чтобы блюдо получилось по-настоящему вкусным, Shuba рекомендует выбирать зрелые сочные томаты. Попробуем?

Как приготовить баклажанный сырдак

Ингредиенты:

  • баклажан — 4 шт.;
  • томаты — 4-5 шт.;
  • петрушка, веточка — 100 г;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • приправа "Хмели-сунели" — 0.5 ч. л.;
  • масло подсолнечное, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны помойте, нарежьте толстыми кольцами. Чеснок очистите и измельчите. Помидоры вымойте, натрите на терке в отдельную миску. Петрушку промойте, обсушите бумажными полотенцами и измельчите.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Насыпьте куркуму и хмели-сунели, перемешайте и добавьте в сковороду баклажаны. Посолите и поперчите овощи, снова хорошо перемешайте и жарьте до оранжевой корочки.
  3. Томатную массу прокипятите в отдельной кастрюле на протяжении 3-5 минут. Добавьте баклажаны, чеснок, все посолите, поперчите и тушите блюдо в течение 10 минут.
  4. Блюдо готово. Перед подачей на стол посыпьте зеленью и по желанию добавьте немного мягкого сливочного сыра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пожарить баклажаны с помощью одной ложки масла. Готовьте быстро, экономно и с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Готовим дома