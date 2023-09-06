Хитрый кулинарный лайфхак: как пожарить баклажаны с помощью одной ложки масла

Одна хитрость приведет к невероятному результату

Баклажаны — это очень вкусное и аппетитное блюдо, перед которым сложно устоять. Их можно готовить на гриле, запекать в духовке, делать на их основе соусы к мясу и рыбе, готовить крем-суп и вкусно мариновать, мы с удовольствием лакомимся даже обычными жареными баклажанами. В этом блюде есть один значительный недостаток: овощ слишком активно впитывает масло.

В результате полезные баклажаны получаются слишком жирными, что не очень хорошо влияет на здоровье и фигуру. Как при приготовлении блюда потратить только одну ложку масла, расскажем вместе с "Коліжанкою".

Как пожарить баклажаны с помощью всего одной ложки масла

Подготовьте овощи к приготовлению: помойте, почистите и нарежьте баклажаны одинаковыми кружочками. Оставьте их в соленой воде на четверть часа в емкости, подходящей для микроволновки.

После указанного срока сливаем почти всю воду, оставив на дне посуды буквально пару ложек. Отправляем подготовленные баклажаны в микроволновку на мощности 800 Вт и готовим четыре минуты.

Если через указанное время при термической обработке выделилась вода, ее необходимо слить. Затем добавляем к баклажанам одну ложку рафинированного масла, перемешиваем и начинаем процесс их обжаривания.

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