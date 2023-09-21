Одне яйце та 10 хвилин часу — і гора пиріжків на столі: суперекономний рецепт

Для них потрібно зовсім трохи часу

Ми розповідали, як смачно приготувати курячу грудку. Тепер ділимось набагато швидшим та простішим рецептом — дуже смачних лінивих біляшів.

Вони дуже ситні, нічого не треба розкочувати та замішувати руками. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

Кефір – від 450-500 мл

Куряче яйце – 1 шт

Сіль – 1/2 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Борошно – приблизно 200 г

Для начинки:

М’ясний фарш – 250-300 г

Цибуля – 1 шт

Сіль, чорний мелений перець, спеції — до смаку

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Тісто для лінивих біляшів готується так само просто, як тісто для оладок. У глибоку миску розбиваємо яйце, додаємо сіль і добре збиваємо — вінчиком або звичайною виделкою. В окрему миску наливаємо кефір, додаємо до нього соду. Перемішуємо, коли відбувається реакція — виливаємо його в миску з яйцем. Додаємо просіяне борошно і тим же вінчиком замішуємо тісто середньої густоти. Відставляємо поки що. В підготовлений фарш додаємо дрібно подрібнену цибулю. Солимо, перчимо. Добре перемішуємо фарш, цибулю та спеції. Від фаршу відділяємо невеликі шматочки. Формуємо з них кульки, а потім приплюскуємо. Розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії. Столовою ложкою викладаємо на неї тісто, у середину кожного майбутнього пиріжечка кладемо по підготовленому шматочку фаршу. Злегка вдавлюємо фарш в тісто. Зверху викладаємо ложкою ще невелику порцію тіста, таким чином закриваючи начинку всередині пиріжка. Обсмажуємо таким чином всі пиріжечки з обох боків. Викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії.

Виходить дуже смачно. Можна їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.