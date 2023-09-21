Одне яйце та 10 хвилин часу — і гора пиріжків на столі: суперекономний рецепт
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Для них потрібно зовсім трохи часу
Ми розповідали, як смачно приготувати курячу грудку. Тепер ділимось набагато швидшим та простішим рецептом — дуже смачних лінивих біляшів.
Вони дуже ситні, нічого не треба розкочувати та замішувати руками. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- Кефір – від 450-500 мл
- Куряче яйце – 1 шт
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Борошно – приблизно 200 г
Для начинки:
- М’ясний фарш – 250-300 г
- Цибуля – 1 шт
- Сіль, чорний мелений перець, спеції — до смаку
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Тісто для лінивих біляшів готується так само просто, як тісто для оладок. У глибоку миску розбиваємо яйце, додаємо сіль і добре збиваємо — вінчиком або звичайною виделкою.
- В окрему миску наливаємо кефір, додаємо до нього соду. Перемішуємо, коли відбувається реакція — виливаємо його в миску з яйцем.
- Додаємо просіяне борошно і тим же вінчиком замішуємо тісто середньої густоти. Відставляємо поки що.
- В підготовлений фарш додаємо дрібно подрібнену цибулю. Солимо, перчимо. Добре перемішуємо фарш, цибулю та спеції.
- Від фаршу відділяємо невеликі шматочки. Формуємо з них кульки, а потім приплюскуємо.
- Розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії. Столовою ложкою викладаємо на неї тісто, у середину кожного майбутнього пиріжечка кладемо по підготовленому шматочку фаршу.
- Злегка вдавлюємо фарш в тісто. Зверху викладаємо ложкою ще невелику порцію тіста, таким чином закриваючи начинку всередині пиріжка.
- Обсмажуємо таким чином всі пиріжечки з обох боків. Викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії.
Виходить дуже смачно. Можна їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.