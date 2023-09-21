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Одне яйце та 10 хвилин часу — і гора пиріжків на столі: суперекономний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці ліниві біляші на кефірі виходять дуже смачними
Ці ліниві біляші на кефірі виходять дуже смачними. Фото скриншот Youtube

Для них потрібно зовсім трохи часу

Ми розповідали, як смачно приготувати курячу грудку. Тепер ділимось набагато швидшим та простішим рецептом — дуже смачних лінивих біляшів.

Вони дуже ситні, нічого не треба розкочувати та замішувати руками. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • Кефір – від 450-500 мл
  • Куряче яйце – 1 шт
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Борошно – приблизно 200 г

Для начинки:

  • М’ясний фарш – 250-300 г
  • Цибуля – 1 шт
  • Сіль, чорний мелений перець, спеції — до смаку
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Тісто для лінивих біляшів готується так само просто, як тісто для оладок. У глибоку миску розбиваємо яйце, додаємо сіль і добре збиваємо — вінчиком або звичайною виделкою.
  2. В окрему миску наливаємо кефір, додаємо до нього соду. Перемішуємо, коли відбувається реакція — виливаємо його в миску з яйцем.
  3. Додаємо просіяне борошно і тим же вінчиком замішуємо тісто середньої густоти. Відставляємо поки що.
  4. В підготовлений фарш додаємо дрібно подрібнену цибулю. Солимо, перчимо. Добре перемішуємо фарш, цибулю та спеції.
  5. Від фаршу відділяємо невеликі шматочки. Формуємо з них кульки, а потім приплюскуємо.
  6. Розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії. Столовою ложкою викладаємо на неї тісто, у середину кожного майбутнього пиріжечка кладемо по підготовленому шматочку фаршу.
  7. Злегка вдавлюємо фарш в тісто. Зверху викладаємо ложкою ще невелику порцію тіста, таким чином закриваючи начинку всередині пиріжка.
  8. Обсмажуємо таким чином всі пиріжечки з обох боків. Викладаємо їх на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії.

Виходить дуже смачно. Можна їсти їх зі сметаною або соусом на її основі.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Пиріжки #Оладки