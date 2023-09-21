Одно яйцо и 10 минут времени – и гора пирожков на столе: суперэкономный рецепт
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Для них нужно совсем немного времени
Мы рассказывали, как вкусно приготовить куриную грудку. Теперь делимся намного более быстрым и более простым рецептом — вкуснейших ленивых беляшей.
Они очень сытные, ничего не нужно раскатывать и замешивать руками. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- Кефир – от 450-500 мл
- Куриное яйцо – 1 шт
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Мука – примерно 200 г
Для начинки:
- Мясной фарш – 250-300 г
- Лук – 1 шт
- Соль, черный молотый перец, специи по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Тесто для ленивых блондинок готовится так же просто, как тесто для оладий. В глубокую миску разбиваем яйцо, добавляем соль и хорошо взбиваем – венчиком или обычной вилкой.
- В отдельную миску наливаем кефир, добавляем в него соду. Перемешиваем, когда происходит реакция – выливаем его в миску с яйцом.
- Добавляем просеянную муку и тем же венчиком замешиваем тесто средней густоты. Отставляем пока.
- В подготовленный фарш добавляем мелко измельченный лук. Солим, перчим. Хорошо перемешиваем фарш, лук и специи.
- От фарша отделяем небольшие кусочки. Формируем из них шарики, а затем приплюскиваем.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладываем на нее тесто, внутрь каждого будущего пирожка кладем по подготовленному кусочку фарша.
- Слегка вдавливаем фарш в тесто. Сверху выкладываем ложкой еще небольшую порцию теста, таким образом закрывая начинку внутри пирожка.
- Обжариваем таким образом все пирожки с обеих сторон. Выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.
Выходит очень вкусно. Можно есть их со сметаной или соусом на ее основе.