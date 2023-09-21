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Одно яйцо и 10 минут времени – и гора пирожков на столе: суперэкономный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти ленивые беляши на кефире получаются очень вкусными
Эти ленивые беляши на кефире получаются очень вкусными. Фото скриншот Youtube

Для них нужно совсем немного времени

Мы рассказывали, как вкусно приготовить куриную грудку. Теперь делимся намного более быстрым и более простым рецептом — вкуснейших ленивых беляшей.

Они очень сытные, ничего не нужно раскатывать и замешивать руками. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • Кефир – от 450-500 мл
  • Куриное яйцо – 1 шт
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Мука – примерно 200 г

Для начинки:

  • Мясной фарш – 250-300 г
  • Лук – 1 шт
  • Соль, черный молотый перец, специи по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Тесто для ленивых блондинок готовится так же просто, как тесто для оладий. В глубокую миску разбиваем яйцо, добавляем соль и хорошо взбиваем – венчиком или обычной вилкой.
  2. В отдельную миску наливаем кефир, добавляем в него соду. Перемешиваем, когда происходит реакция – выливаем его в миску с яйцом.
  3. Добавляем просеянную муку и тем же венчиком замешиваем тесто средней густоты. Отставляем пока.
  4. В подготовленный фарш добавляем мелко измельченный лук. Солим, перчим. Хорошо перемешиваем фарш, лук и специи.
  5. От фарша отделяем небольшие кусочки. Формируем из них шарики, а затем приплюскиваем.
  6. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладываем на нее тесто, внутрь каждого будущего пирожка кладем по подготовленному кусочку фарша.
  7. Слегка вдавливаем фарш в тесто. Сверху выкладываем ложкой еще небольшую порцию теста, таким образом закрывая начинку внутри пирожка.
  8. Обжариваем таким образом все пирожки с обеих сторон. Выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

Выходит очень вкусно. Можно есть их со сметаной или соусом на ее основе.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Пирожки #Оладьи