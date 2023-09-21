Одно яйцо и 10 минут времени – и гора пирожков на столе: суперэкономный рецепт

Для них нужно совсем немного времени

Мы рассказывали, как вкусно приготовить куриную грудку. Теперь делимся намного более быстрым и более простым рецептом — вкуснейших ленивых беляшей.

Они очень сытные, ничего не нужно раскатывать и замешивать руками. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

Кефир – от 450-500 мл

Куриное яйцо – 1 шт

Соль – 1/2 ч. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Мука – примерно 200 г

Для начинки:

Мясной фарш – 250-300 г

Лук – 1 шт

Соль, черный молотый перец, специи по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Тесто для ленивых блондинок готовится так же просто, как тесто для оладий. В глубокую миску разбиваем яйцо, добавляем соль и хорошо взбиваем – венчиком или обычной вилкой. В отдельную миску наливаем кефир, добавляем в него соду. Перемешиваем, когда происходит реакция – выливаем его в миску с яйцом. Добавляем просеянную муку и тем же венчиком замешиваем тесто средней густоты. Отставляем пока. В подготовленный фарш добавляем мелко измельченный лук. Солим, перчим. Хорошо перемешиваем фарш, лук и специи. От фарша отделяем небольшие кусочки. Формируем из них шарики, а затем приплюскиваем. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладываем на нее тесто, внутрь каждого будущего пирожка кладем по подготовленному кусочку фарша. Слегка вдавливаем фарш в тесто. Сверху выкладываем ложкой еще небольшую порцию теста, таким образом закрывая начинку внутри пирожка. Обжариваем таким образом все пирожки с обеих сторон. Выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

Выходит очень вкусно. Можно есть их со сметаной или соусом на ее основе.