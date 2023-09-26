Незвичайний спосіб, про який мало хто знає: як приготувати розсипчасту гречану кашу

Спробуйте — і будете готувати так постійно

Ми розповідали, як смачно приготувати рис. Тепер ділимось лайфхаком, який допоможе приготувати смачну та розсипчасту гречану кашу.

Є один цікавий метод приготування крупи, який дозволяє приготувати страву максимально смачно. Про нього розповіли на порталі Pixelinform.

У чому він полягає?

Підготовка до відварювання гречки завжди однакова. Треба відміряти необхідну кількість крупи, оцінити її якість. Якщо це необхідно, видалити сміття. Після — перекласти в сито та промити.

Наступний крок — відрізняється. Слід розподілити гречку на паперовому рушнику та підсушити. Потім — розігріваємо сковорідку та викладаємо гречку в один рівний шар.

На середньому вогні на сухій сковороді просмажуємо продукт впродовж чотирьох хвилин. Одразу знімаємо гречку із плити. Додаємо на сковорідку до неї вершкове масло та розтоплюємо.

Знову повертаємо гречку на вогонь та чекаємо ще буквально кілька хвилин. Одразу після цього відправляємо продукт у киплячу воду, солимо гречку та варимо протягом 15 хвилин.

Така гречка буде не лише розсипчаста, а й дуже ароматна. Також ми розповідали, що додати в картопляне пюре, щоб було в кілька разів смачніше.