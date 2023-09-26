Необычный способ, о котором мало кто знает: как приготовить рассыпчатую гречневую кашу

Попробуйте – и будете готовить так постоянно

Мы рассказывали, как вкусно приготовить рис. Теперь делимся лайфхаком, который поможет приготовить вкусную и рассыпчатую гречневую кашу.

Есть один интересный метод приготовления крупы, позволяющий приготовить блюдо максимально вкусно. О нем рассказали на портале Pixelinform.

В чем он состоит?

Подготовка к отвариванию гречки всегда одинакова. Следует отмерить необходимое количество крупы, оценить ее качество. Если это необходимо, удалить мусор. После – переложить в сито и промыть.

Следующий шаг – отличается. Следует распределить гречку на бумажном полотенце и подсушить. Затем разогреваем сковороду и выкладываем гречку в один ровный слой.

На среднем огне на сухой сковороде прожариваем продукт в течение четырех минут. Сразу снимаем гречку с плиты. Добавляем на сковороду к ней сливочное масло и растапливаем.

Снова возвращаем гречку на огонь и ждем еще несколько минут. Сразу после этого отправляем продукт в кипящую воду, солим гречку и варим в течение 15 минут.

Такая гречка будет не только рассыпчатой, но и очень ароматной. Также мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы было в несколько раз вкуснее.