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Замінить квашену капусту: закуска з цього овоча стане вашою улюбленою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ви могли не знати, але моркву теж можна квасити
Ви могли не знати, але моркву теж можна квасити. Фото shutterstock.com

Ця закуска варта того, щоб принаймні спробувати її приготувати

Традиційно у нас заготовляють на зиму квашену капусту. Нерідко зустрічаються рецепти квашеного буряка — в основному, його використовують для борщу. Але квасити можна багато овочів, особливо смачною після ферментації виявляється морква.

Така закуска точно стане головною зіркою будь-якого застілля. Рецептом квашеної моркви поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • 1 кг моркви;
  • 1,5 літра води;
  • 1,5 ст. ложки солі;
  • 1 ч. ложка цукру;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1-2 лаврових листи;
  • петрушка, кріп.

Спосіб приготування:

  1. Щоб підготувати моркву, миємо овочі та чистимо їх від шкірки. Далі її слід нашаткувати – це можна зробити будь-яким способом. Підійдуть невеликі шматочки будь-якої форми — кружечки, соломка, навіть тертку для моркви по-корейськи можна пустити в хід.
  2. Далі займемось підготовкою банок для консервації, в яких ви плануєте зберігати майбутню закуску. І банки, і кришки варто добре випарити, можна навіть простерилізувати.
  3. Для маринаду гарячу або теплу воду додаємо сіль та цукор, перемішуємо до розчинення. Розкладаємо моркву у підготовлені банки та заливаємо маринадом так, щоб він повністю покривав овоч.
  4. Далі до свого смаку додаємо в кожну банку зубчики часнику, лавровий лист, петрушку та кріп. Закриваємо банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 дні для квашення. Потім переміщуємо заготівлю у холодильник.

Чим довше морква кваситься, тим насиченішим стає її смак — загалом вона буде готова за 3-4 дні. Також ми розповідали, як квасять капусту у Грузії.

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#Рецепт #Морква #Заготівля