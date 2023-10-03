Замінить квашену капусту: закуска з цього овоча стане вашою улюбленою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1690
Ця закуска варта того, щоб принаймні спробувати її приготувати
Традиційно у нас заготовляють на зиму квашену капусту. Нерідко зустрічаються рецепти квашеного буряка — в основному, його використовують для борщу. Але квасити можна багато овочів, особливо смачною після ферментації виявляється морква.
Така закуска точно стане головною зіркою будь-якого застілля. Рецептом квашеної моркви поділились на порталі "1 хвилина".
Інгредієнти:
- 1 кг моркви;
- 1,5 літра води;
- 1,5 ст. ложки солі;
- 1 ч. ложка цукру;
- 2-3 зубчики часнику;
- 1-2 лаврових листи;
- петрушка, кріп.
Спосіб приготування:
- Щоб підготувати моркву, миємо овочі та чистимо їх від шкірки. Далі її слід нашаткувати – це можна зробити будь-яким способом. Підійдуть невеликі шматочки будь-якої форми — кружечки, соломка, навіть тертку для моркви по-корейськи можна пустити в хід.
- Далі займемось підготовкою банок для консервації, в яких ви плануєте зберігати майбутню закуску. І банки, і кришки варто добре випарити, можна навіть простерилізувати.
- Для маринаду гарячу або теплу воду додаємо сіль та цукор, перемішуємо до розчинення. Розкладаємо моркву у підготовлені банки та заливаємо маринадом так, щоб він повністю покривав овоч.
- Далі до свого смаку додаємо в кожну банку зубчики часнику, лавровий лист, петрушку та кріп. Закриваємо банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 дні для квашення. Потім переміщуємо заготівлю у холодильник.
Чим довше морква кваситься, тим насиченішим стає її смак — загалом вона буде готова за 3-4 дні. Також ми розповідали, як квасять капусту у Грузії.