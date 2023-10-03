Замінить квашену капусту: закуска з цього овоча стане вашою улюбленою

Ця закуска варта того, щоб принаймні спробувати її приготувати

Традиційно у нас заготовляють на зиму квашену капусту. Нерідко зустрічаються рецепти квашеного буряка — в основному, його використовують для борщу. Але квасити можна багато овочів, особливо смачною після ферментації виявляється морква.

Така закуска точно стане головною зіркою будь-якого застілля. Рецептом квашеної моркви поділились на порталі "1 хвилина".

Інгредієнти:

1 кг моркви;

1,5 літра води;

1,5 ст. ложки солі;

1 ч. ложка цукру;

2-3 зубчики часнику;

1-2 лаврових листи;

петрушка, кріп.

Спосіб приготування:

Щоб підготувати моркву, миємо овочі та чистимо їх від шкірки. Далі її слід нашаткувати – це можна зробити будь-яким способом. Підійдуть невеликі шматочки будь-якої форми — кружечки, соломка, навіть тертку для моркви по-корейськи можна пустити в хід. Далі займемось підготовкою банок для консервації, в яких ви плануєте зберігати майбутню закуску. І банки, і кришки варто добре випарити, можна навіть простерилізувати. Для маринаду гарячу або теплу воду додаємо сіль та цукор, перемішуємо до розчинення. Розкладаємо моркву у підготовлені банки та заливаємо маринадом так, щоб він повністю покривав овоч. Далі до свого смаку додаємо в кожну банку зубчики часнику, лавровий лист, петрушку та кріп. Закриваємо банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 дні для квашення. Потім переміщуємо заготівлю у холодильник.

Чим довше морква кваситься, тим насиченішим стає її смак — загалом вона буде готова за 3-4 дні. Також ми розповідали, як квасять капусту у Грузії.