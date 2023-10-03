Заменит квашеную капусту: закуска из этого овоща станет вашей любимой

Эта закуска стоит того, чтобы хотя бы попробовать ее приготовить

Традиционно у нас заготавливают на зиму квашеную капусту. Нередко встречаются рецепты квашеной свеклы – в основном, ее используют для борща. Но квасить можно много овощей, особенно вкусной после ферментации оказывается морковь.

Такая закуска точно станет главной звездой любого застолья. Рецептом квашеной моркови поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

1 кг моркови;

1,5 литра воды;

1,5 ст. ложки соли;

1 ч. ложка сахара;

2-3 зубчика чеснока;

1-2 лавровых листа;

петрушка, укроп.

Способ приготовления:

Чтобы подготовить морковь, моем овощи и чистим их от кожуры. Дальше ее следует нашинковать – это можно сделать любым способом. Подойдут небольшие кусочки любой формы – кружочки, соломка, даже терку для моркови по-корейски можно пустить в ход. Дальше займемся подготовкой банок для консервации, в которых вы планируете хранить будущую закуску. И банки, и крышки следует хорошо выпарить, можно даже простерилизовать. Для маринада горячую или тёплую воду добавляем соль и сахар, перемешиваем до растворения. Разлагаем морковь в подготовленные банки и заливаем маринадом так, чтобы он полностью покрывал овощ. Далее по своему вкусу добавляем в каждую банку зубчики чеснока, лавровый лист, петрушку и укроп. Закрываем банки крышками и оставляем при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения. Затем перемещаем заготовку в холодильник.

Чем дольше морковь квасится, тем насыщеннее становится ее вкус – в целом она будет готова через 3-4 дня. Также мы рассказывали, как квасят капусту в Грузии.