Що додають китайці до дерунів: з цим рецептом навіть картоплю не треба терти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Схаменіться, коли з’їсте все
Золотисті деруни – це окремий вид насолоди. Рецептів їх — неймовірна кількість: з м’ясом, грибами, і навіть з сиром.
Сьогодні ми з "Важно знать" вирішили здивувати вас дерунами за китайським рецептом. Там люблять додавати у страву консервовану кукурудзу — так картопляні млинці виходять апетитнішими. До того ж готувати їх набагато простіше — вам навіть не доведеться терти картоплю. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати картопляні деруни по-китайськи
Інгредієнти:
- 2 картоплі;
- 3 ст. л. борошна;
- банку консервованої кукурудзи;
- 50 мл води;
- сіль та перець до свого смаку;
- рослинна олія;
- сметана та зелень.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте та очистьте. Наріжте овоч дрібними кубиками та перекладіть у глибоку миску.
- Відкрийте банку з консервованою кукурудзою, злийте воду та додайте до картоплі.
- Посоліть і поперчіть масу до свого смаку, додайте борошно і ретельно все перемішайте.
- У масу додайте воду і замісіть основу для дерунів — вона має бути густою.
- На розігріту сковороду додайте трохи рослинної олії. Ложкою викладайте в сковороду тісто, смажте із двох боків до золотистого кольору.
- Готові деруни викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб стек зайвий жир.
Рекомендуємо приготувати "деруни" по-чеськи за рецептом "Телеграфа". Вони замінять вам усі інші закуски.