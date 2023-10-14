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Що додають китайці до дерунів: з цим рецептом навіть картоплю не треба терти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі деруни приготувати набагато простіше
Такі деруни приготувати набагато простіше. Фото shuba.life

Схаменіться, коли з’їсте все

Золотисті деруни – це окремий вид насолоди. Рецептів їх — неймовірна кількість: з м’ясом, грибами, і навіть з сиром.

Сьогодні ми з "Важно знать" вирішили здивувати вас дерунами за китайським рецептом. Там люблять додавати у страву консервовану кукурудзу — так картопляні млинці виходять апетитнішими. До того ж готувати їх набагато простіше — вам навіть не доведеться терти картоплю. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати картопляні деруни по-китайськи

Інгредієнти:

  • 2 картоплі;
  • 3 ст. л. борошна;
  • банку консервованої кукурудзи;
  • 50 мл води;
  • сіль та перець до свого смаку;
  • рослинна олія;
  • сметана та зелень.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помийте та очистьте. Наріжте овоч дрібними кубиками та перекладіть у глибоку миску.
  2. Відкрийте банку з консервованою кукурудзою, злийте воду та додайте до картоплі.
  3. Посоліть і поперчіть масу до свого смаку, додайте борошно і ретельно все перемішайте.
  4. У масу додайте воду і замісіть основу для дерунів — вона має бути густою.
  5. На розігріту сковороду додайте трохи рослинної олії. Ложкою викладайте в сковороду тісто, смажте із двох боків до золотистого кольору.
  6. Готові деруни викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб стек зайвий жир.

Рекомендуємо приготувати "деруни" по-чеськи за рецептом "Телеграфа". Вони замінять вам усі інші закуски.

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