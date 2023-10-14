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Что добавляют китайцы в драники: с этим рецептом даже картошку не надо тереть

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие драники приготовить гораздо проще
Такие драники приготовить гораздо проще. Фото shuba.life

Опомнитесь, когда съедите все

Золотистые драники — это отдельный вид удовольствия. Рецептов их — невероятное количеств: с мясом, грибами, и даже с творогом.

Сегодня мы с "Важно знать" решили удивить вас драниками по китайскому рецепту. Там любят добавлять в блюдо консервированную кукурузу — так картофельные блины получаются аппетитнее. К тому же, готовить их намного проще — вам даже не придется тереть картофель. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить картофельные драники по-китайски

Ингредиенты:

  • 2 картошки;
  • 3 ст. л. муки;
  • банка консервированной кукурузы;
  • 50 мл воды;
  • соль и перец по вкусу;
  • растительное масло;
  • сметана и зелень.

Способ приготовления:

  1. Картофель помойте и очистите. Нарежьте овощ мелкими кубиками и переложите в глубокую миску.
  2. Откройте банку с консервированной кукурузой, слейте воду и добавьте к картофелю.
  3. Посолите и поперчите массу по вкусу, добавьте муку и тщательно все перемешайте.
  4. В массу добавьте воду и замесите основу для драников — она должна быть густой.
  5. На разогретую сковороду добавьте немного растительно масла. Ложкой выкладывайте в сковороду тесто, жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Готовые драники выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.

Рекомендуем приготовить "драники" по-чешски по рецепту "Телеграфа". Они заменят вам все остальные закуски.

Теги:
#Китай #Рецепт #Драники #Готовим дома