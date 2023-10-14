Что добавляют китайцы в драники: с этим рецептом даже картошку не надо тереть

Опомнитесь, когда съедите все

Золотистые драники — это отдельный вид удовольствия. Рецептов их — невероятное количеств: с мясом, грибами, и даже с творогом.

Сегодня мы с "Важно знать" решили удивить вас драниками по китайскому рецепту. Там любят добавлять в блюдо консервированную кукурузу — так картофельные блины получаются аппетитнее. К тому же, готовить их намного проще — вам даже не придется тереть картофель. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить картофельные драники по-китайски

Ингредиенты:

2 картошки;

3 ст. л. муки;

банка консервированной кукурузы;

50 мл воды;

соль и перец по вкусу;

растительное масло;

сметана и зелень.

Способ приготовления:

Картофель помойте и очистите. Нарежьте овощ мелкими кубиками и переложите в глубокую миску. Откройте банку с консервированной кукурузой, слейте воду и добавьте к картофелю. Посолите и поперчите массу по вкусу, добавьте муку и тщательно все перемешайте. В массу добавьте воду и замесите основу для драников — она должна быть густой. На разогретую сковороду добавьте немного растительно масла. Ложкой выкладывайте в сковороду тесто, жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Готовые драники выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.

Рекомендуем приготовить "драники" по-чешски по рецепту "Телеграфа". Они заменят вам все остальные закуски.