Что добавляют китайцы в драники: с этим рецептом даже картошку не надо тереть
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Опомнитесь, когда съедите все
Золотистые драники — это отдельный вид удовольствия. Рецептов их — невероятное количеств: с мясом, грибами, и даже с творогом.
Сегодня мы с "Важно знать" решили удивить вас драниками по китайскому рецепту. Там любят добавлять в блюдо консервированную кукурузу — так картофельные блины получаются аппетитнее. К тому же, готовить их намного проще — вам даже не придется тереть картофель. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить картофельные драники по-китайски
Ингредиенты:
- 2 картошки;
- 3 ст. л. муки;
- банка консервированной кукурузы;
- 50 мл воды;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло;
- сметана и зелень.
Способ приготовления:
- Картофель помойте и очистите. Нарежьте овощ мелкими кубиками и переложите в глубокую миску.
- Откройте банку с консервированной кукурузой, слейте воду и добавьте к картофелю.
- Посолите и поперчите массу по вкусу, добавьте муку и тщательно все перемешайте.
- В массу добавьте воду и замесите основу для драников — она должна быть густой.
- На разогретую сковороду добавьте немного растительно масла. Ложкой выкладывайте в сковороду тесто, жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- Готовые драники выкладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.
Рекомендуем приготовить "драники" по-чешски по рецепту "Телеграфа". Они заменят вам все остальные закуски.