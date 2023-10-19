Таку печінку навіть смажити не потрібно: про цей рецепт не знають навіть багато кулінарів

Добавку попросять навіть гурмани

Печінка – корисний та дешевий продукт, тому це дуже хороша альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.

Всі ці рецепти передбачають обсмажування печінки на сковороді. Але ось з "Важно знать" ми приготуємо незвичайну, але просту та смачну страву — запечену курячу печінку. Плюс цього рецепту – у його простоті: вам не доведеться постійно стояти біля плити, помішуючи печінку та регулюючи температуру. Як бачите, з приготуванням такої страви впорається навіть новачок, а результат сподобається абсолютно всім.

Як приготувати печінку без смажіння

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

1 цибуля;

сіль та перець до свого смаку;

2-3 ст. л. олії.

Спосіб приготування:

Курячу печінку миємо, видаляємо з неї плівки та розрізаємо на однакові шматочки. Для ніжності, м’якості продукту та приємного продукту печінку можна замочити у молоці. Цибулю очистьте, наріжте на четвертинки або півкільця, додайте до печінки, посоліть, поперчіть, за бажанням додайте улюблені спеції та перемішайте. Форму для запікання застелите фольгою, змастіть олією, викладіть туди печінку з цибулею. Загорніть форму другим листом фольги, накриваючи її наче кришкою. Відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Щоб печінка була рум’яною, за 5 хвилин до кінця приготування розгорніть фольгу і знову відправте страву в духовку.

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