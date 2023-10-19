Такую печень даже жарить не нужно: об этом рецепте не знают даже многие кулинары

Добавку попросят даже гурманы

Печень — полезный и дешевый продукт, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.

Все эти рецепты предполагают обжаривание печени на сковороде. Но вот с "Важно знать" мы приготовим необычное, но простое и вкусное блюдо — запеченную куриную печень. Плюс этого рецепта — в его простоте: вам не придется постоянно стоять у плиты, помешивая печень и регулируя температуру. Как видите, с приготовлением такого блюда справится даже новичок, а результат придется по вкусу абсолютно всем.

Как приготовить нежную и сочную печень без жарки

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

1 репчатый лук;

соль и перец по вкусу;

2–3 ст. л. подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Куриную печень моем, удаляем с нее пленки и разрезаем на одинаковые кусочки. Для нежности, мягкости продукта и приятного продукта печень можно замочить в молоке. Лук очистите, нарежьте на четвертинки или полукольца, добавьте к печени, посолите, поперчите, по желанию добавьте любимые специи и перемешайте. Форму для запекания застелите фольгой, смажьте растительным маслом, выложите туда печень с луком. Заверните форму вторым листом фольги, накрывая ее словно крышкой. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Чтобы печень была румяной, за 5 минут до конца приготовления разверните фольгу и снова отправьте блюдо в духовку.

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