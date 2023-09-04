Если печень горчит: как с этой проблемой справляются в ресторанах
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Блюда из печени будут получаться нереальными!
Куриная печень – идеальный продукт для приготовления теплых салатов, отбивных, а также котлет и нежных паштетов. Однако если неправильно подготовить печень к приготовлению, она может горчить — это означает, что на нее попала желчь или не полностью удалили пленку, жилы и сосуды.
Поэтому для получения идеального блюда из печени нужно ее правильно подготовить. Как правильно это сделать, расскажем вместе с "УНИАН".
Как убрать горечь из куриной или свиной печени
Печень можно подготовить к употреблению сразу несколькими способами. Вы можете выбрать самый удобный для вас:
- разрежьте печень на несколько частей и замочите в молоке минимум на полчаса:
- для размягчения субпродукта обваляйте его в пищевой соде, оставьте на час и хорошенько промойте;
- обмотайте печень пищевой пленкой и легонько отбейте молотком;
- перед приготовлением проварите 15 минут в соленой воде.
Хочется более ленивый метод подготовки печени? Тогда просто замочите субпродукт в холодной воде перед приготовлением или же обдайте кипятком и оставьте на несколько минут.
Как убрать горечь из готовой печени
Если готовый продукт все равно горчит, не выбрасывайте — неприятный привкус еще можно убрать. Потушите печень с добавлением сливок или сметаны — соус пропитает печень, а сливочный вкус превратит обычный продукт в нежнейшее блюдо.
Подготовив печень, приготовьте ее по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!