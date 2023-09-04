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Если печень горчит: как с этой проблемой справляются в ресторанах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Горечь из печень убрать просто
Горечь из печень убрать просто. Фото pinterest.com

Блюда из печени будут получаться нереальными!

Куриная печень – идеальный продукт для приготовления теплых салатов, отбивных, а также котлет и нежных паштетов. Однако если неправильно подготовить печень к приготовлению, она может горчить — это означает, что на нее попала желчь или не полностью удалили пленку, жилы и сосуды.

Поэтому для получения идеального блюда из печени нужно ее правильно подготовить. Как правильно это сделать, расскажем вместе с "УНИАН".

Как убрать горечь из куриной или свиной печени

Печень можно подготовить к употреблению сразу несколькими способами. Вы можете выбрать самый удобный для вас:

  • разрежьте печень на несколько частей и замочите в молоке минимум на полчаса:
  • для размягчения субпродукта обваляйте его в пищевой соде, оставьте на час и хорошенько промойте;
  • обмотайте печень пищевой пленкой и легонько отбейте молотком;
  • перед приготовлением проварите 15 минут в соленой воде.

Хочется более ленивый метод подготовки печени? Тогда просто замочите субпродукт в холодной воде перед приготовлением или же обдайте кипятком и оставьте на несколько минут.

Как убрать горечь из готовой печени

Если готовый продукт все равно горчит, не выбрасывайте — неприятный привкус еще можно убрать. Потушите печень с добавлением сливок или сметаны — соус пропитает печень, а сливочный вкус превратит обычный продукт в нежнейшее блюдо.

Подготовив печень, приготовьте ее по-грузински по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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