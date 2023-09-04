Якщо печінка гірчить: як із цією проблемою справляються у ресторанах

Страви з печінки будуть нереальними!

Куряча печінка — ідеальний продукт для приготування теплих салатів, відбивних, котлет і ніжних паштетів. Однак, якщо неправильно підготувати печінку до приготування, вона може гірчити — це означає, що на неї потрапила жовч або не повністю видалили плівку, жили та судини.

Тому для отримання ідеальної страви з печінки її потрібно правильно підготувати. Як правильно це зробити, розповімо разом із "УНІАН".

Як прибрати гіркоту з курячої чи свинячої печінки

Печінку можна підготувати до вживання відразу кількома способами. Ви можете вибрати найзручніший для вас:

розріжте печінку на кілька частин і замочіть у молоці мінімум на півгодини:

для розм’якшення субпродукту обваляйте його в харчовій соді, залиште на годину і добре промийте;

обмотайте печінку харчовою плівкою і відбийте легенько молотком;

перед приготуванням проваріть 15 хвилин в солоній воді.

Хочеться лінивіший метод підготовки печінки? Тоді просто замочіть субпродукт у холодній воді перед приготуванням або обдайте окропом і залиште на кілька хвилин.

Як прибрати гіркоту з готової печінки

Якщо готовий продукт все одно гірчить, не викидайте – неприємний присмак ще можна прибрати. Потушіть печінку з додаванням вершків або сметани — соус просочить печінку, а вершковий смак перетворить звичайний продукт на найніжнішу страву.

Підготувавши печінку, приготуйте її по-грузинськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!