Просто змішайте печінку та гарбуз: ця страва зникне з тарілок моментально

Корисний сезонний рецепт

Печінка – корисний та дешевий продукт, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.

Якщо хочеться урізноманітнити ваше меню, разом з Рrostoway пропонуємо приготувати печінку з гарбузом. Звичайно, коли ваші близькі вперше побачать, як ви готуєте цю страву, здивуються. Але вже з першої ложки закохаються в цю страву і будуть просити її постійно.

Як приготувати печінку з гарбузом

Інгредієнти:

250 г печінки курячою;

200 г гарбуза;

4 столові ложки борошна;

4 столові ложки панірувальних сухарів;

2 яйця;

2 столові ложки сметани;

1/2 ч. л. солі;

1 ч. л. цукру;

спеції (паприка, часниковий порошок) – на свій смак;

2 ст. л. меду – за бажанням.

Спосіб приготування:

Видаліть із печінки зайві плівки та жовчні протоки, наріжте на невеликі шматочки розміром як коробка для сірників. У глибокій мисці змішайте борошно, панірувальні сухарі, сіль, цукор та спеції на свій смак. Перемішайте яйця та сметану в іншій мисці до отримання однорідної маси. Шматочки печінку обваляйте в суміші з яйцями та сметаною, потім обсипте їх сухою сумішшю з борошна та панірувальних сухарів. Сковороду з олією розігрійте на середньому вогні. Шматочки печінки посмажте в сковороді до золотистого кольору з обох боків. Готову печінку перекладіть на тарілку з паперовим рушником, щоб забрати надлишкову олію. Гарбуз поріжте на невеликі кубики та відваріть у киплячій підсоленій воді до м’якості, процідіть і збийте блендером до пюре. Смажену печінку подавайте разом із гарбузовим пюре, поливаючи медом.

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