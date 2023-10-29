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Просто змішайте печінку та гарбуз: ця страва зникне з тарілок моментально

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сподобається любителям експериментів
Сподобається любителям експериментів. Фото babusyni-retsepty

Корисний сезонний рецепт

Печінка – корисний та дешевий продукт, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.

Якщо хочеться урізноманітнити ваше меню, разом з Рrostoway пропонуємо приготувати печінку з гарбузом. Звичайно, коли ваші близькі вперше побачать, як ви готуєте цю страву, здивуються. Але вже з першої ложки закохаються в цю страву і будуть просити її постійно.

Як приготувати печінку з гарбузом

Інгредієнти:

  • 250 г печінки курячою;
  • 200 г гарбуза;
  • 4 столові ложки борошна;
  • 4 столові ложки панірувальних сухарів;
  • 2 яйця;
  • 2 столові ложки сметани;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • спеції (паприка, часниковий порошок) – на свій смак;
  • 2 ст. л. меду – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Видаліть із печінки зайві плівки та жовчні протоки, наріжте на невеликі шматочки розміром як коробка для сірників.
  2. У глибокій мисці змішайте борошно, панірувальні сухарі, сіль, цукор та спеції на свій смак.
  3. Перемішайте яйця та сметану в іншій мисці до отримання однорідної маси.
  4. Шматочки печінку обваляйте в суміші з яйцями та сметаною, потім обсипте їх сухою сумішшю з борошна та панірувальних сухарів.
  5. Сковороду з олією розігрійте на середньому вогні. Шматочки печінки посмажте в сковороді до золотистого кольору з обох боків. Готову печінку перекладіть на тарілку з паперовим рушником, щоб забрати надлишкову олію.
  6. Гарбуз поріжте на невеликі кубики та відваріть у киплячій підсоленій воді до м’якості, процідіть і збийте блендером до пюре.
  7. Смажену печінку подавайте разом із гарбузовим пюре, поливаючи медом.

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#Рецепт #Печінка #Гарбуз #Готуємо вдома