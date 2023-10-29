Просто змішайте печінку та гарбуз: ця страва зникне з тарілок моментально
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Корисний сезонний рецепт
Печінка – корисний та дешевий продукт, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.
Якщо хочеться урізноманітнити ваше меню, разом з Рrostoway пропонуємо приготувати печінку з гарбузом. Звичайно, коли ваші близькі вперше побачать, як ви готуєте цю страву, здивуються. Але вже з першої ложки закохаються в цю страву і будуть просити її постійно.
Як приготувати печінку з гарбузом
Інгредієнти:
- 250 г печінки курячою;
- 200 г гарбуза;
- 4 столові ложки борошна;
- 4 столові ложки панірувальних сухарів;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки сметани;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- спеції (паприка, часниковий порошок) – на свій смак;
- 2 ст. л. меду – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Видаліть із печінки зайві плівки та жовчні протоки, наріжте на невеликі шматочки розміром як коробка для сірників.
- У глибокій мисці змішайте борошно, панірувальні сухарі, сіль, цукор та спеції на свій смак.
- Перемішайте яйця та сметану в іншій мисці до отримання однорідної маси.
- Шматочки печінку обваляйте в суміші з яйцями та сметаною, потім обсипте їх сухою сумішшю з борошна та панірувальних сухарів.
- Сковороду з олією розігрійте на середньому вогні. Шматочки печінки посмажте в сковороді до золотистого кольору з обох боків. Готову печінку перекладіть на тарілку з паперовим рушником, щоб забрати надлишкову олію.
- Гарбуз поріжте на невеликі кубики та відваріть у киплячій підсоленій воді до м’якості, процідіть і збийте блендером до пюре.
- Смажену печінку подавайте разом із гарбузовим пюре, поливаючи медом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як відрізнити натуральний мед від підробки. Ви зробите це легко.