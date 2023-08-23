Вам знадобиться секунда часу: як відрізнити натуральний мед від підробки
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Ви зможете визначити натуральність просто
Мед – корисний натуральний продукт. Українці люблять його і як самостійну страву, і додають до улюбленої випічки. Однак часто недобросовісні продавці легко підробляють мед. Як швидко зрозуміти, що вам хочуть продати цукровий сироп замість улюбленого продукту, розповімо разом із "РБК-Україна".
Як перевірити мед на натуральність у магазині чи на ринку
Визначити справжній мед можна за запахом, смаком, консистенцією, наявністю домішок. Ознаки натурального меду :
- у нього медовий аромат (виняток — мед з іван-чаю);
- після натурального меду горло трохи дере (особливо після гречаного);
- не лягає шарами при переливанні;
- як правило, у меду ніжна текстура, а при розтиранні між пальцями він всмоктується
- тягнеться цівком і не піниться;
- має природні домішки – пилок, мікрочастинки воску, прополіс.
Підроблений мед відрізняється такими ознаками:
- у нього кислуватий запах;
- такий мед не викликає легкого печіння в горлі;
- наливається шарами;
- має рідку консистенцію, капає, розтікається, з піною;
- однорідний та без домішок.
Як перевірити мед у домашніх умовах
Визначити якість меду вдома досить легко. Для цього потрібно провести кілька простих експериментів.
Підпаліть сірник і піднесіть до меду. Якісний мед розплавиться і зашипить не відразу.
Розведіть мед у склянці води. Якщо продукт містить домішки, вони осядуть на дні або спливуть на поверхню.
Якщо капнути в мед трохи йоду і він посиніє, у складі є крохмаль чи борошно. Це ознака неякісного продукту.
Нанесіть трохи меду на папір. Розведений мед утворює вологі плями на поверхні.
Опустіть у мед шматочок черствого хліба та потримайте хвилин 10. Якщо мед є сироп, хліб розм’якне.
Куплений вами продукт виявився якісним? Приготуйте з нього медовик за рецептом "Телеграфа".