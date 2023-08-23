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Вам знадобиться секунда часу: як відрізнити натуральний мед від підробки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Їжте смачний та натуральний мед
Їжте смачний та натуральний мед. Фото Freepik

Ви зможете визначити натуральність просто

Мед – корисний натуральний продукт. Українці люблять його і як самостійну страву, і додають до улюбленої випічки. Однак часто недобросовісні продавці легко підробляють мед. Як швидко зрозуміти, що вам хочуть продати цукровий сироп замість улюбленого продукту, розповімо разом із "РБК-Україна".

Як перевірити мед на натуральність у магазині чи на ринку

Визначити справжній мед можна за запахом, смаком, консистенцією, наявністю домішок. Ознаки натурального меду :

  • у нього медовий аромат (виняток — мед з іван-чаю);
  • після натурального меду горло трохи дере (особливо після гречаного);
  • не лягає шарами при переливанні;
  • як правило, у меду ніжна текстура, а при розтиранні між пальцями він всмоктується
  • тягнеться цівком і не піниться;
  • має природні домішки – пилок, мікрочастинки воску, прополіс.

Підроблений мед відрізняється такими ознаками:

  • у нього кислуватий запах;
  • такий мед не викликає легкого печіння в горлі;
  • наливається шарами;
  • має рідку консистенцію, капає, розтікається, з піною;
  • однорідний та без домішок.

Як перевірити мед у домашніх умовах

Визначити якість меду вдома досить легко. Для цього потрібно провести кілька простих експериментів.

Підпаліть сірник і піднесіть до меду. Якісний мед розплавиться і зашипить не відразу.

Розведіть мед у склянці води. Якщо продукт містить домішки, вони осядуть на дні або спливуть на поверхню.

Якщо капнути в мед трохи йоду і він посиніє, у складі є крохмаль чи борошно. Це ознака неякісного продукту.

Нанесіть трохи меду на папір. Розведений мед утворює вологі плями на поверхні.

Опустіть у мед шматочок черствого хліба та потримайте хвилин 10. Якщо мед є сироп, хліб розм’якне.

Куплений вами продукт виявився якісним? Приготуйте з нього медовик за рецептом "Телеграфа".

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