Просто смешайте печенку и тыкву: это блюдо исчезнет с тарелок моментально

Полезный сезонный рецепт

Печень – полезный и дешевый продукт, потому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.

Если хочется разнообразить ваше меню, вместе с Рrostoway предлагаем приготовить печень с… тыквой. Конечно, когда ваши близкие впервые увидят, как вы готовите это блюдо, удивится. Но уже с первой ложки влюбятся в это блюдо и будут упрашивать его постоянно.

Как приготовить печень с тыквой

Ингредиенты:

250 г печени куриной;

200 г тыквы;

4 столовые ложки муки;

4 столовые ложки панировочных сухарей;

2 яйца;

2 столовые ложки сметаны;

1/2 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

специи (паприка, чесночный порошок) – по своему вкусу;

2 ст. л. меда – по желанию.

Способ приготовления:

Удалите из печени лишние пленки и желчные протоки, нарежьте на небольшие кусочки размером как коробка для спичек. В глубокой миске смешайте муку, панировочные сухари, соль, сахар и специи по своему вкусу. Перемешайте яйца и сметану в другой миске до получения однородной массы. Кусочки печень обваляйте в смеси с яйцами и сметаной, затем обсыпьте их сухой смесью из муки и панировочных сухарей. Сковороду с растительным маслом разогрейте на среднем огне. Кусочки печени пожарьте в сковороде до золотистого цвета по бокам. Готовую печень переложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать избыточное масло. Тыкву порежьте на небольшие кубики и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости, процедите и взбить блендером до состояния пюре. Жареную печень подавайте вместе с тыквенным пюре, полив медом.

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