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Просто смешайте печенку и тыкву: это блюдо исчезнет с тарелок моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Понравится любителям экспериментов
Понравится любителям экспериментов. Фото babusyni-retsepty

Полезный сезонный рецепт

Печень – полезный и дешевый продукт, потому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.

Если хочется разнообразить ваше меню, вместе с Рrostoway предлагаем приготовить печень с… тыквой. Конечно, когда ваши близкие впервые увидят, как вы готовите это блюдо, удивится. Но уже с первой ложки влюбятся в это блюдо и будут упрашивать его постоянно.

Как приготовить печень с тыквой

Ингредиенты:

  • 250 г печени куриной;
  • 200 г тыквы;
  • 4 столовые ложки муки;
  • 4 столовые ложки панировочных сухарей;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • специи (паприка, чесночный порошок) – по своему вкусу;
  • 2 ст. л. меда – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Удалите из печени лишние пленки и желчные протоки, нарежьте на небольшие кусочки размером как коробка для спичек.
  2. В глубокой миске смешайте муку, панировочные сухари, соль, сахар и специи по своему вкусу.
  3. Перемешайте яйца и сметану в другой миске до получения однородной массы.
  4. Кусочки печень обваляйте в смеси с яйцами и сметаной, затем обсыпьте их сухой смесью из муки и панировочных сухарей.
  5. Сковороду с растительным маслом разогрейте на среднем огне. Кусочки печени пожарьте в сковороде до золотистого цвета по бокам. Готовую печень переложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать избыточное масло.
  6. Тыкву порежьте на небольшие кубики и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости, процедите и взбить блендером до состояния пюре.
  7. Жареную печень подавайте вместе с тыквенным пюре, полив медом.

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