Просто смешайте печенку и тыкву: это блюдо исчезнет с тарелок моментально
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Полезный сезонный рецепт
Печень – полезный и дешевый продукт, потому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить из нее вкусные оладьи или непревзойденный шашлык.
Если хочется разнообразить ваше меню, вместе с Рrostoway предлагаем приготовить печень с… тыквой. Конечно, когда ваши близкие впервые увидят, как вы готовите это блюдо, удивится. Но уже с первой ложки влюбятся в это блюдо и будут упрашивать его постоянно.
Как приготовить печень с тыквой
Ингредиенты:
- 250 г печени куриной;
- 200 г тыквы;
- 4 столовые ложки муки;
- 4 столовые ложки панировочных сухарей;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- специи (паприка, чесночный порошок) – по своему вкусу;
- 2 ст. л. меда – по желанию.
Способ приготовления:
- Удалите из печени лишние пленки и желчные протоки, нарежьте на небольшие кусочки размером как коробка для спичек.
- В глубокой миске смешайте муку, панировочные сухари, соль, сахар и специи по своему вкусу.
- Перемешайте яйца и сметану в другой миске до получения однородной массы.
- Кусочки печень обваляйте в смеси с яйцами и сметаной, затем обсыпьте их сухой смесью из муки и панировочных сухарей.
- Сковороду с растительным маслом разогрейте на среднем огне. Кусочки печени пожарьте в сковороде до золотистого цвета по бокам. Готовую печень переложите на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать избыточное масло.
- Тыкву порежьте на небольшие кубики и отварите в кипящей подсоленной воде до мягкости, процедите и взбить блендером до состояния пюре.
- Жареную печень подавайте вместе с тыквенным пюре, полив медом.
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