Вам понадобится секунда времени: как отличить натуральный мед от подделки
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Вы сможете определить натуральность просто
Мед — полезный натуральный продукт. Украинцы любят его и как самостоятельное блюдо, и добавляют в любимую выпечку. Однако часто недобросовестные продавцы с легкостью подделывают мед. Как быстро понять, что вам хотят продать сахарный сироп вместо любимого продукта, расскажем вместе с "РБК-Украина".
Как проверить мед на натуральность в магазине или на рынке
Определить настоящий мед можно по запаху, вкусу, консистенции, наличию примесей. Признаки натурального меда:
- у него медовый аромат (исключение — мед из иван-чая);
- после натурального меда горло немного дерет (особенно после гречишного);
- не ложится слоями при переливании;
- как правило, у меда нежная текстура, а при растирании между пальцами он всасывается
- тянется струйкой и не пенится;
- имеет природные примеси — пыльца, микрочастицы воска, прополис.
Поддельный мед отличается такими признаками:
- у него кисловатый запах;
- такой мед не вызывает легкое жжение в горле;
- наливается слоями;
- имеет жидкую консистенцию, капает, растекается, с пеной;
- однородный и без примесей.
Как проверить мед в домашних условиях
Определить качество меда дома достаточно легко. Для этого вам нужно провести несколько простых экспериментов.
Подожгите спичку и поднесите к меду. Качественный мед расплавится и зашипит не сразу.
Разведите мед в стакане воды. Если в продукте есть примеси, они осядут на дне или всплывут на поверхность.
Если капнуть в мед немного йода и он посинеет, в составе есть крахмал или мука. Это признак некачественного продукта.
Нанесите немного меда на бумагу. Разбавленный мед образует влажные пятна на поверхности.
Опустите в мед кусочек черствого хлеба и удержите минут 10. Если в меде есть сироп, хлеб размякнет.
Купленный вами продукт оказался качественным? Приготовьте из него медовик по рецепту "Телеграфа".