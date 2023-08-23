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Вам понадобится секунда времени: как отличить натуральный мед от подделки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ешьте вкусный и натуральный мед
Ешьте вкусный и натуральный мед. Фото Freepik

Вы сможете определить натуральность просто

Мед — полезный натуральный продукт. Украинцы любят его и как самостоятельное блюдо, и добавляют в любимую выпечку. Однако часто недобросовестные продавцы с легкостью подделывают мед. Как быстро понять, что вам хотят продать сахарный сироп вместо любимого продукта, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как проверить мед на натуральность в магазине или на рынке

Определить настоящий мед можно по запаху, вкусу, консистенции, наличию примесей. Признаки натурального меда:

  • у него медовый аромат (исключение — мед из иван-чая);
  • после натурального меда горло немного дерет (особенно после гречишного);
  • не ложится слоями при переливании;
  • как правило, у меда нежная текстура, а при растирании между пальцами он всасывается
  • тянется струйкой и не пенится;
  • имеет природные примеси — пыльца, микрочастицы воска, прополис.

Поддельный мед отличается такими признаками:

  • у него кисловатый запах;
  • такой мед не вызывает легкое жжение в горле;
  • наливается слоями;
  • имеет жидкую консистенцию, капает, растекается, с пеной;
  • однородный и без примесей.

Как проверить мед в домашних условиях

Определить качество меда дома достаточно легко. Для этого вам нужно провести несколько простых экспериментов.

Подожгите спичку и поднесите к меду. Качественный мед расплавится и зашипит не сразу.

Разведите мед в стакане воды. Если в продукте есть примеси, они осядут на дне или всплывут на поверхность.

Если капнуть в мед немного йода и он посинеет, в составе есть крахмал или мука. Это признак некачественного продукта.

Нанесите немного меда на бумагу. Разбавленный мед образует влажные пятна на поверхности.

Опустите в мед кусочек черствого хлеба и удержите минут 10. Если в меде есть сироп, хлеб размякнет.

Купленный вами продукт оказался качественным? Приготовьте из него медовик по рецепту "Телеграфа".

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