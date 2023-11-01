Забудете навіть про червону рибу: фантастична вечеря зі звичайного хека
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Однією стравою нагодуєте всю родину
Хек – це смачна, дуже корисна рибка. Це відмінний самостійний продукт та смачний інгредієнт інших страв.
Сьогодні ми зі "Знай.UA" приготуємо незвичайну страву — ми запечемо її з картоплею, сиром та сметаною. Це відмінний варіант для корисної та ситної сімейної вечері. Швидко та завдяки простим продуктам ви нагодуєте всю родину.
Як приготувати рибну запіканку з картоплею та сиром
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- хек філе – 400 г;
- цибуля – 1 штука;
- сметана – 100 г;
- твердий сир – 100 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- приправи та спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Філе хека наріжте невеликими порційними шматочками, покладіть у миску, посоліть, приправте, додайте лимонний сік, ретельно перемішайте і залиште маринуватися на 10 хвилин.
- Картоплю почистьте, висушіть, наріжте на тонкі кружечки. Додайте до неї сіль, спеції та половину сметани, все ретельно перемішайте. Залишок сметани відправте до риби.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією.
- Половину картоплі викладете у форму, зверху — хек у сметані, зверху — порізану кільцями цибулю, яку накрийте картоплею.
- Відправте запіканку в духовку на 40 хвилин або до готовності картоплі.
- Як тільки картопля стане м’якою, дістаньте форму, посипте запіканку тертим сиром і відправте знову в духовку, щоб він розплавився.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому ніхто ніколи не бачив хека з головою. Ви здивуєтеся відповіді.