Забудете навіть про червону рибу: фантастична вечеря зі звичайного хека

Однією стравою нагодуєте всю родину

Хек – це смачна, дуже корисна рибка. Це відмінний самостійний продукт та смачний інгредієнт інших страв.

Сьогодні ми зі "Знай.UA" приготуємо незвичайну страву — ми запечемо її з картоплею, сиром та сметаною. Це відмінний варіант для корисної та ситної сімейної вечері. Швидко та завдяки простим продуктам ви нагодуєте всю родину.

Як приготувати рибну запіканку з картоплею та сиром

Інгредієнти:

картопля – 600 г;

хек філе – 400 г;

цибуля – 1 штука;

сметана – 100 г;

твердий сир – 100 г;

лимонний сік – 1 ст. л.;

приправи та спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

Філе хека наріжте невеликими порційними шматочками, покладіть у миску, посоліть, приправте, додайте лимонний сік, ретельно перемішайте і залиште маринуватися на 10 хвилин. Картоплю почистьте, висушіть, наріжте на тонкі кружечки. Додайте до неї сіль, спеції та половину сметани, все ретельно перемішайте. Залишок сметани відправте до риби. Духовку розігрійте до 180 градусів. Форму для запікання змастіть олією. Половину картоплі викладете у форму, зверху — хек у сметані, зверху — порізану кільцями цибулю, яку накрийте картоплею. Відправте запіканку в духовку на 40 хвилин або до готовності картоплі. Як тільки картопля стане м’якою, дістаньте форму, посипте запіканку тертим сиром і відправте знову в духовку, щоб він розплавився.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ніхто ніколи не бачив хека з головою. Ви здивуєтеся відповіді.